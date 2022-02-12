石修寵妻55年自信是個好老公︰太太應該幾滿意我 (20:51)

石修在圈中是出名的愛妻號，他早前接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，分享夫妻相處之道。入行66年的他零緋聞，全因拍戲時懂得抽離。「如果拍戲時不投入，尤其拍感情戲會格格不入。劇情多是慢慢發展，一定會對對手產生好感。一套戲最短20集，要拍兩個幾月，大家日日對住多過返屋企。我承認我心思上會踩界，對不少對手有此感覺，火花是會燃燒，但當第二套劇出現，這種感覺又會淡化。不過，我識得返屋企，當我入到屋，這個思維就會自動消失，我慶幸自己能冷靜處理。」

石修感謝太太Maria的信任，在工作上給予他很大空間。與Maria結婚47年，結婚前拍了拖8年，石修自言至今仍很關心及尊重太太。「我19歲時，太太14歲，她當時不知道我拍戲。有次我和森森拍《聰明太太笨丈夫》，劇情講我走私被老婆追到去彌敦道，著住底褲在的士落車。那裏人來人往，剛巧女朋友放學，她見到我著住底褲跑來跑去，才知道我拍戲，她沒嬲，只笑我著底褲通街走。」

石修感激太太照顧家庭，為他誕下兒子。回想兒子出世時，他正在拍攝《絕代雙驕》，突然收到醫院電話說兒子已出世，即時放下工作趕去醫院。「我將汽車停在接待處門口，一開門就跑上3樓產房。我當時身穿古裝，嚇到梯間的人問為何有個白衣人飛上樓。我至今仍很感激醫院，幫我把車子泊好。我要感謝的人仲有好多，包括秋官（鄭少秋）。」

他回憶當年因胃炎暴瘦，體重急跌30磅，鄭少秋見狀就帶他去上太極課。「他說和我一齊學，第二朝6點幾已在九龍仔公園的涼亭等我。他很有心，陪了我兩星期，還鼓勵我繼續學下去，後來我真的康復了。我與秋官上次合作已是2006年，大家有10年、8年沒見面。我也掛念黃元申，我在台灣拍戲時，曾跟他見面，沒多久後就聽說他出家了，至今也沒再見。」

兒子陳宇琛已結婚5年，石修不心急抱孫。他指兒子入行近20年，星途不算平坦，就當是磨練。「很多人也是等待多年才突然遇上機會，也未必一定有。」石修透露兒子曾表示當星二代很辛苦又壓力大，不希望父子同場現身，他也認同。「宇琛現在兼顧幕前幕後工作，過去5年擔任過不少國際大型活動的編導，成績不錯。」

情人節及元宵佳節將至，石修表示所有家人都是他的情人︰「太太應該幾滿意我，因為她是家裏的財政管理員。我工作得來的都是零用錢，太太全權負責財政，是我對她的信任。我不足的地方就是不會送花和小禮物。我話『你嫁畀我，唔喺為咗嗰朵玫瑰花，我成個人都畀咗你，如果你需要，我可以將自己包起，紮隻絲帶蝴蝶行過嚟，哈哈哈』，大家天天都是快樂情人節。」

（即時娛樂）