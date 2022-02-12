結婚登記見證人要二選一 利君牙：呢幾日會有龍爭虎鬥 (22:06)

利君牙為過大禮的禮物而跟媽咪鬧意見，母女又喊又笑好溫馨。（視頻截圖/明報製圖）

毛記電視旗下藝人陳柏寧（利君牙）去年11月宣布與毛記創辦人之一的姚家豪（阿Bu）結婚，婚期漸近。由於本港第五波新冠疫情惡化，政府收緊社交距離措施。根據政府「同心抗疫」網站所示，2月10至23日舉行的婚禮，人數不得多於《婚姻條例》（第181章）下婚姻登記必要人員數目（即登記官、婚姻監禮人或主持婚禮的神職人員，結婚雙方及兩名見證人），合共6人。

準姚太利君牙每日留意抗疫條例的改動，自嘲是瘋婦人，說：「睇住啲婚禮防疫條例改完又改，改完再改，改完又再改。」問利君牙在疫情下婚禮安排是否有後備方案？她今日回覆《明報》說：「希望點都簽咗紙先！」新政策婚姻登記現場只容許一對新人與兩名見證人，利君牙說：「雙方父母都健在，但係每家只係可以有一個見證人，呢幾日應該會有一場『龍爭虎鬥』...」她又表示有關婚禮會在社交平台報喜。

利君牙有個靚媽咪，早前毛記電視拍《Wedding Plan 牙》，靚媽登場，兩母女曾為過大禮的禮物鬧意見，利君牙嫌煩而激嬲媽咪。利媽媽氣得不瞅不睬女兒，後來母女大和解，利君牙攬住媽咪又笑又喊好溫馨。

（即時娛樂）