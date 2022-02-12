逆天奇案2｜馮盈盈被foul網民讚好 陳展鵬林夏薇續前緣 (22:15)

陳展鵬、林夏薇及馮盈盈去年主演劉家豪監製劇集《逆天奇案》，獲得甚佳成績，成為2021年收視最高劇集。陳展鵬飾演的森Sir與Wing（林夏薇飾）拍拖多年準備結婚，因Ana（馮盈盈飾）介入，森Sir酒後亂性與Ana發生關係，最後與Wing分手收場。有內地網民分別封林夏薇、馮盈盈為「國民女友」、「國民妖精」。

不少網民都期待《逆天奇案》開拍續集，劉家豪日前在微博宣布落實原班人馬拍《逆天》續集，10月中開鏡。他寫道：「好一句輕鬆奪冠，是給劇組壓力嗎？不怕，動力反而來了，《逆天2》創作已激情展開，並且確定原班人馬10月中開鏡，支持一下。」他標籤陳展鵬、林夏薇、黃智雯、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥的名字，但未有馮盈盈。不少網民直言不喜歡小三情節，對馮盈盈不在演出名單上讚好。

劉家豪回答網民問題，他透露續集角色是連貫，但案件是全新創作。對於有網民稱不要再有小三及出軌劇情，他回答：「劇組會努力做好。」至於陳展鵬與林夏薇劇中會否復合？他說：「九成會的。」網民又期待反派張頴康與劉佩玥的演出。劉家豪讚賞道：「他們真的演得不錯。」

（即時娛樂）