美國網站「TC Candler」接受年底舉行的「全球百大俊男美女」選舉提名,香港人氣男團MIRROR繼姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)先後獲提名「全球百大俊男」(The 100 Most Handsome Faces),成員江𤒹生(Anson Kong,AK)亦獲得提名,年底就知道能否入圍。

TC Candler以「truly handsome man」(真正英俊的男人)、「a very good all-around performer」(一個非常好的全能表演者)來形容AK,更表示「These guys(MIRROR)are going to be bigger than BTS someday」,認為MIRROR有天的成就會比韓國人氣男團防彈少年團(BTS)更大。

(即時娛樂)