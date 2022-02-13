賴弘國雙喜臨門認將為人父 未婚妻懷孕3個多月 (15:07)

鍾欣潼（阿嬌）前夫賴弘國早前傳出年初一當天向已懷孕的新歡Alice求婚成功，將第三度當人夫。賴弘國昨天出席活動時，承認雙喜臨門。

雖然經歷過兩次婚姻失敗，賴弘國表示Alice讓他有「陪伴」的感覺，因此決定攜手一生。他透露一年多前經朋友認識Alice，當時他在內地投資開設醫美診所，不時往返台灣與內地，疫情下來回被隔離了3次以上，Alice卻願意為了他辭去工作陪在身邊。賴弘國說︰「你能想像來回關了3次以上，加上我每個內地城市飛來飛去，真的很辛苦和寂寞，但是我老婆願意陪我。大家以為她是空姐，其實她很早就沒做空姐了，目前是在一間科技公司工作，是科技人才。」

賴弘國讚Alice擁有高學歷，身材高䠷，有點似安心亞，個性樸實不浪費。他預算了50萬台幣（近14萬港元）購買鑽戒，但Alice只選了價值5萬元台幣（近1.4萬港元）的戒指，並要求他不要太浪費。

賴弘國表示Alice目前懷孕3個多月，預產期是8月17日。將首度當爸的他目前心情緊張又興奮︰「是男是女都好。外界都說我結了3次婚，但這次卻是我第一次當爸，我只想分享喜悅和幸福，現在的我真的很開心，也希望獲得大家的祝福。」

Alice接受台灣傳媒訪問時，稱懷孕後每天都過得很開心，沒有孕吐等其他狀况。她希望未來能低調地生活，希望外界給予空間。

（即時娛樂）