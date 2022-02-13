無綫前非執行董事利孝和夫人家中逝世 (20:08)

利孝和夫人近年甚少露面，2018年曾出席「利園三期」開幕活動，步履緩慢但精神不錯。（資料圖片 / 明報製圖）

利孝和夫人多年來均穿上旗袍現身無綫台慶主持切蛋糕及祝酒儀式。（資料圖片）

無綫電視（TVB）前非執行董事、希慎興業家族利孝和夫人利陸雁群昨天（12日）在家中逝世。利孝和夫人的子女發出訃告證實死訊，表示告別奠禮會以私人形式舉行。

陸雁群1949年與無綫電視創辦人之一兼首任主席利孝和結婚。利孝和於1980年逝世後，利孝和夫人承繼了丈夫的無綫股權及加入董事局，直至2012年辭去董事局職務，此後仍間中出席無綫公開活動，包括無綫50周年台慶。

利孝和夫人多年來均穿上旗袍現身無綫台慶，與邵逸夫、方逸華夫婦等主持切蛋糕及祝酒儀式，令人留下深刻印象。不過，利孝和夫人曾有3年沒出席無綫台慶，至2017年再次現身時明顯消瘦，要在女兒攙扶下切蛋糕。

利孝和夫人近年一直傳健康欠佳，其女兒利蘊珍曾於2018年8月上載與母親慶祝93歲生日的合照，利孝和夫人當時要家人扶住吹蠟燭。家人其後澄清，指利孝和夫人身體好。同年11月，利孝和夫人在家人陪同下出席利氏家族旗下「利園三期」開幕活動，步履緩慢但精神不錯。

利孝和夫人熱心公益，曾擔任明愛理事會委員、香港柏金遜症基金榮譽顧問。她曾多次捐助港大醫學院，2003年出任香港大學骨健基金創會主席。2004年，她獲香港大學頒授名譽大學院士，表揚她支持醫學院的發展，以及對醫療及福利社區工作的貢獻。

電視廣播有限公司董事局及全體仝人對於利夫人離世深表沉痛哀悼，並向利家致以最深切慰問。無綫讚揚利夫人一直熱心公益事業，造福弱勢社群積極貢獻社會。

（即時娛樂）