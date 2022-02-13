兒子「雞髀」6月出世 鄭俊弘炮製浪漫冧何雁詩 (23:37)

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）於2020年結婚，早前他們宣布造人成功，一索得男，家庭新成員「雞髀」預計6月出世，夫妻二人趁明天（2月14日）情人節一齊吃雞髀慶祝。鄭俊弘曾被爆不浪漫，拍拖周年紀念竟送「拜山花」給何雁詩，這次他加料送上鮮花，還自彈自唱情歌炮製浪漫，冧得太太心花放！

本地疫情嚴峻，加上何雁詩腹大便便，她稱不便出街食飯慶祝，會留在家中入廚及睇電視，簡簡單單也是樂事，「知道BB出世後會很忙，將來要爭取才有二人空間，幸去年趁Fred到美國工作，我們順道度蜜月，叫做沒遺憾」。何雁詩又讚老公婚後學會製造浪漫，有次他出外買午餐，還買了玫瑰花送給她，「那天我很開心，在網上表揚他，他都很開心」。鄭俊弘說自己一向當太太是公主，現在更要提示她飲湯進補，並制止她跳跳紮。

何雁詩稱「雞髀」出世後，未知自己會否失寵，但覺得老公將愛分給孩子也是幸福的事，她反而另有擔心的事，「我爸爸很惡，驚兒子似公公，對我發惡」。鄭俊弘就鼓勵太太做嚴母。笑他助長太太變老虎乸，兒子又是老虎仔，其家中地位會被削弱，鄭俊弘卻說最緊要大家開心，「我太太很溫柔的，不過我預定沒地位，家中兩隻狗都是由我專門服侍，但不緊要」。何雁詩對老公派定心丸，表示會做好平衡，不會忽略他的感受。夫妻二人又表示希望教育下一代有正面、開心、善良的價值觀。

欲知專訪詳情，請留意明日（2月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）