諸朋戀友｜陳展鵬爆單文柔要求勁夢幻 黎諾懿遭老婆嚴禁在家講壞話 (14:30)

無綫昨晚（13日）趁情人節前外，推出清談節目《諸朋好友》1小時特別版《諸朋戀友》，並請來圈中3對恩愛夫婦：陳展鵬及單文柔、黎諾懿與太太李潔瑩、徐榮和太太Kathy。他們在崔建邦及麥美恩引導下，爆出相戀經過、拍拖時不為人知的笑料，另外亦大談婚姻觀及相處之道。

結婚3年的陳展鵬及單文柔（Phoebe）在節目中大曬恩愛，由於Phoebe經常詞不達意，展鵬與黎諾懿不下一次聯手取笑她，Phoebe則全程「任窒唔嬲」兼笑到合不攏嘴。被「亂講嘢」的太太弄至「冇你咁好氣」的展鵬，暗地裏細心留意太太一舉一動，不時流露關愛眼神，溫馨爆燈。

兩公婆除大爆相戀經過外，還分享甜蜜點滴，展鵬大爆Phoebe是「夢幻型」，經常希望老公能像劇中角色一樣浪漫，他苦惱謂：「情人節最冧嗰次，我送咗100枝玫瑰花，佢成日不停咁喺度搵我拍劇嗰啲嘢出嚟（要我對佢做番），但拍戲唔使我出錢畀㗎嘛。」黎諾懿聞言即搭訕：「你成日拍劇啫，佢未必成日拍劇嘛，調佢去劇組，咁就唔使煩喇。」

Phoebe透露當年與老公出發往英國影婚紗照時波折重重，展鵬為了冧妻，來回喪跑40多層樓梯，展鵬解釋當時情况：「嗰時仲未公布，要保持神秘感，所以搵唔到人幫手，驚隨時會穿煲，我哋出發去拎婚紗，點知部升降機壞咗，咁冇問題啦，仲要廿幾層樓梯喎，我隔日真係腳軟呀。」Phoebe笑說：「本來諗住第2日先再攞婚紗，點知佢（展鵬）話唔好，話佢上去攞，我就話廿幾層樓點上去呀？點知佢好快落返嚟，我冇特登數佢，但來回唔使廿分鐘。」

黎諾懿自爆最難忘甜蜜事件，是在老婆生日會上喝得酩酊大醉：「佢醉咗比我更麻煩少少，所以我每次一定比佢早（飲醉）；每次見到佢一開始（有醉意），覺得唔對路我就會係咁灌自己飲。嗰次灌到自己瞓咗喺地...我真係好怕照顧人，嗰次佢好嬲，所以我好深刻。」

黎諾懿搞笑被老婆嚴禁在家「講壞話」：「佢依家唔畀我喺阿仔面前講佢壞話，因為我本身好鍾意講人壞話嘅。」

徐榮則被太太Kathy爆料指，每次只要演奸角，就會變得「好難頂」：「佢一拍奸嘅角色就最難頂，佢會好惡。」徐榮無奈說：「我係衰嘅，搵我老婆嚟試戲、試反應。」

另外，被傳跟女友鄧卓殷分手的郭子豪，在節目內親回「被分手」傳聞，子豪解釋消息傳出當日，他與女友安坐家中看電視，接到傳媒朋友致電詢問分手一事時，他亦即時告知女友；最後不知如何應對媒體朋友的他，當時是這樣回應的：「我話做緊嘢，轉頭再打過畀佢。」

（即時娛樂）