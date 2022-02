秘密埋藏逾20年 郭偉亮分享同老婆Grace做過最黐線一件事 (15:53)

next

郭偉亮(Eric Kwok)和太太葉佩雯(Grace)結婚21年,兩公婆是圈中恩愛夫妻,Eric趁着今天(14日)情人節,在社交網分享他對Grace曾做過最黐線的一件事,該事件發生在他們拍拖1年的時候,他寫道:「不過呢單嘢大家聽完,應該唔會失望…你嘅伴侶又做過啲咩最黐線嘅事?」

Eric寫道:「雖然係21年前,但我冇可能唔記得。當時嘅佢只得20歲,好容易信人,尤其是係我,因為我識嘅嘢比佢多,又大佢六年,從來都冇呃過佢,所以我講乜佢都信。同居咗一年,為咗挑戰呢個信任,我決定講一個好荒謬嘅大話。

我同佢講我有個好大好大嘅秘密,從來未講過俾其他人聽,我話我唔係有一個,唔係有兩個,而係有四個屎忽窿。

呢件事糾纏咗好幾個月,每次我冇着褲嘅時候,佢就話一定要望下。我每次隱隱約約咁,佢又好見到又見唔到。有一次佢話又好似見到有兩個,我就扮到更加無奈咁,但每次都冇俾佢睇曬,一拖就拖咗幾個月。

件事越撲朔迷離,而我每次都堅持話係真嘅,佢就覺得越係真。隔咗一年佢真係相信我有四屎忽窿。終於有一次我決定要將呢個謎底揭盅,我就企咗喺張床上,剝咗條褲俾佢檢查,佢興奮到不得了,聽咗成年嘅秘密終於可以親眼證實啦。

佢塊面烏到好前,貼近我個屎忽,帶住副眼鏡擘大個口,好仔細咁檢查,就喺呢個1cm嘅距週,我咁啱又有喎,就放咗個好大嘅屁喺佢塊面上。我諗冇乜人可以喺呢一個距離,冇着褲,將一個好熱好熱嘅屁完完全全咁放晒喺佢嘅愛人臉上,記住Grace當時係擘大個口,佢全部接收晒。

呢件事一定記一世。自此之後,為咗報呢個仇,當我熟睡的時候,Grace有好幾次都會將佢自己的屁放在自己手上,然後揸成一個拳頭,trap(困)住啲屁放在我鼻上。當然對我嚟講,呢個報仇完全唔入流,不過最重要,都係佢舒服啲。

啲咁私人嘅嘢我從來冇諗過可以同大家分享,因為Grace係絕對唔會俾我同大家講。我自己就覺得呢個故仔好震撼,如果有一日可以面世就好啦。果然時間係可以改變好多嘢。

今日當我話想share呢個故仔嘅時候,佢竟然話OK!經過22年後,佢真係豁達咗好多,睇開咗好多,幽默咗好多,人真係可以變,仲可以變好,呢樣嘢我先至覺得係最震撼,唔係我有四個屎忽窿。大家情人節快樂。」

Grace在老公的Ig留言:「你好大膽呀!竟然講出嚟!你今晚記得唔好瞓覺呀!我會送個有味嘅情人節禮物俾你,睇路呀,呢單嘢係痴線嘅!我諗我第時老人癡呆,都會記得呢件事!永世難忘!個股暖流噴喺塊面度,仲要係臭㗎!都係怪我太信你啦!」

其他藝人亦紛紛留言,糖妹寫道「Very very very BAD」,森美笑指Crazy And Lovely,方力申則說:「好核突喎兄弟,睇完,我一啲都唔覺得Sweet…我淨係覺得你哋sweet非常另類。我代入唔到囉!祝你哋情人節快樂!」

