秘密埋藏逾20年 郭偉亮分享同老婆Grace做過最黐線一件事 (15:53)

郭偉亮在社交網分享和老婆葉佩雯做過最黐線的一件事。（Ig圖片）

郭偉亮（Eric Kwok）和太太葉佩雯（Grace）結婚21年，兩公婆是圈中恩愛夫妻，Eric趁着今天（14日）情人節，在社交網分享他對Grace曾做過最黐線的一件事，該事件發生在他們拍拖1年的時候，他寫道：「不過呢單嘢大家聽完，應該唔會失望…你嘅伴侶又做過啲咩最黐線嘅事？」

Eric寫道：「雖然係21年前，但我冇可能唔記得。當時嘅佢只得20歲，好容易信人，尤其是係我，因為我識嘅嘢比佢多，又大佢六年，從來都冇呃過佢，所以我講乜佢都信。同居咗一年，為咗挑戰呢個信任，我決定講一個好荒謬嘅大話。

我同佢講我有個好大好大嘅秘密，從來未講過俾其他人聽，我話我唔係有一個，唔係有兩個，而係有四個屎忽窿。

呢件事糾纏咗好幾個月，每次我冇着褲嘅時候，佢就話一定要望下。我每次隱隱約約咁，佢又好見到又見唔到。有一次佢話又好似見到有兩個，我就扮到更加無奈咁，但每次都冇俾佢睇曬，一拖就拖咗幾個月。

件事越撲朔迷離，而我每次都堅持話係真嘅，佢就覺得越係真。隔咗一年佢真係相信我有四屎忽窿。終於有一次我決定要將呢個謎底揭盅，我就企咗喺張床上，剝咗條褲俾佢檢查，佢興奮到不得了，聽咗成年嘅秘密終於可以親眼證實啦。

佢塊面烏到好前，貼近我個屎忽，帶住副眼鏡擘大個口，好仔細咁檢查，就喺呢個1cm嘅距週，我咁啱又有喎，就放咗個好大嘅屁喺佢塊面上。我諗冇乜人可以喺呢一個距離，冇着褲，將一個好熱好熱嘅屁完完全全咁放晒喺佢嘅愛人臉上，記住Grace當時係擘大個口，佢全部接收晒。

呢件事一定記一世。自此之後，為咗報呢個仇，當我熟睡的時候，Grace有好幾次都會將佢自己的屁放在自己手上，然後揸成一個拳頭，trap（困）住啲屁放在我鼻上。當然對我嚟講，呢個報仇完全唔入流，不過最重要，都係佢舒服啲。

啲咁私人嘅嘢我從來冇諗過可以同大家分享，因為Grace係絕對唔會俾我同大家講。我自己就覺得呢個故仔好震撼，如果有一日可以面世就好啦。果然時間係可以改變好多嘢。

今日當我話想share呢個故仔嘅時候，佢竟然話OK！經過22年後，佢真係豁達咗好多，睇開咗好多，幽默咗好多，人真係可以變，仲可以變好，呢樣嘢我先至覺得係最震撼，唔係我有四個屎忽窿。大家情人節快樂。」

Grace在老公的Ig留言：「你好大膽呀！竟然講出嚟！你今晚記得唔好瞓覺呀！我會送個有味嘅情人節禮物俾你，睇路呀，呢單嘢係痴線嘅！我諗我第時老人癡呆，都會記得呢件事！永世難忘！個股暖流噴喺塊面度，仲要係臭㗎！都係怪我太信你啦！」

其他藝人亦紛紛留言，糖妹寫道「Very very very BAD」，森美笑指Crazy And Lovely，方力申則說：「好核突喎兄弟，睇完，我一啲都唔覺得Sweet…我淨係覺得你哋sweet非常另類。我代入唔到囉！祝你哋情人節快樂！」

（即時娛樂）