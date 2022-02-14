陳靜情人節收365支紅玫瑰 拒回應感情生活 盼留私人空間 (16:28)

身形弗到漏的陳靜，今天（14日）情人節在社交網貼了捧住大束紅玫瑰照片，疑似有新戀情。陳靜接受《明報》電話訪問時，被問到收了365支紅玫瑰一事，問到是不是男朋友送？她甜笑說：「開心的，但不回應了，其實我經常都收花的，朋友知我鍾意花。」

追問是不是追求者送花？她笑說：「不回應啦！的而且確，收365支花好震撼，從未收過咁大束花，連我個家傭姐姐見到都嚇親，都覺得好surprise，其實昨晚已收到了，我當時沒有化妝，但覺得人生中收到大束花，應該影張相，所以起身就影相留念。」問到今天情人節是否收到好多花？她表示：「暫時只收到這束，我覺得對方好有誠意。」

有否對送花之人加分？她稱：「當然會！」今日情人節是否跟對方共度？她續說：「如果個個送花都跟他過，就不得閒，其實今日沒有特別節目，都是留在家。」會不會留家跟男方煮飯？陳靜不願多談：「感情生活，不回應了，是自己的事，費事交代完，將來又要再交代，希望留點私人空間。」

陳靜在社交網貼出跟友人坐豪華遊艇出海和行山，是不是跟男友同行？她只表示：「跟朋友一齊，真的好開心，證明好多朋友對我好好的。」她表示1個多月前拍完電影，鑑於本地第5波疫情肆虐，原定將開拍的新戲也要延期，她就順勢當放假，閒時會做瑜伽、行山和踩單車，也祈求疫情盡快過去，祝大家身體健康。

（即時娛樂）