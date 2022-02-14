《青春本我》大結局 姚焯菲感性爆喊 Gigi Yumi輪流安慰 　 (17:22)

無綫劇《青春本我》昨晚（13日）播出大結局，劇中校園祭成為焦點所在，網民讚眾師生造型吸睛，而學生送別Miss Wong（JW飾）及葉Sir（吳業坤飾）表白的場口，不少人亦留言稱大表感動，更指睇到眼濕濕。

不少粉絲對《青春本我》大結局感不捨，有網民搞笑提議開拍古裝版、大學篇及求職篇。大結局播出後，Aska（張馳豪）接力在Ig開直播跟粉絲互動，更邀請了總導演李敏、導演K仔、Gigi（炎明熹）、Chantel（姚焯菲）、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、蓮姐（林君蓮）、Aeren（文凱婷）、Sherman（潘靜文）、Rock（何晉樂）及吳業坤等齊齊傾偈。

當Chantel進入直播畫面時，已經喊到眼紅紅，並拿紙巾拭淚，她感性說：「好sad呀，點解你哋唔喊嘅？我喊咗好耐喇！」Aska、Gigi及Yumi輪流安慰她，叫她不要哭，場面感人，最後4人舉出V字手勢合照，Chantel表示希望能開拍大學篇。

Aska提到《青春本我》電視原聲歌曲大碟今天（14日）公開發售，Gigi賣口乖力sell：「（主題曲）《青春本我》啦，我喺拍攝期間係咁日日聽，覺得好好聽，當然《複雜》都係一首好好嘅歌！」

（即時娛樂）