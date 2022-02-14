森美檢測結果呈陰性 「撩鼻」撩到慣：鼻哥已有銅牆鐵壁 (19:45)

商台節目《十八樓C座》及《公子會》主持金剛與劉翁近日先後確診新冠病毒，金剛叔前日入院接受治療，目前沒有大礙；劉翁則在社交網透露跟媽媽、太太及子女一家五口確診。跟劉翁一同主持《公子會》的森美，成為密切接觸者，森美留家進行自我檢測，今天（14日）他在社交網貼相，宣布檢測結果呈陰性，並幽默表示「命緣（懸）一線，喺度祝情人節，大家有情一線牽，個個都係得一條線，願得一線，緣得一線，情人節快樂 #情人節陰性結果」。

森美今早在家主持電台節目《早霸王》，阮小儀及Marco則留守電台，森美說：「我喺屋企『柴房』自我隔離，唔使擔心，我係接觸過劉翁，見報道出咗嚟，兩人中咗，啲相登咗金剛叔同埋我，劉翁擺到好後好細，啲人以為我中咗，我同劉翁一齊工作，防疫措施做得好，我哋都戴口罩及有一定距離做節目，小儀係清潔隊長，會噴消毒用品。」

森美表示這幾天不停「撩鼻」檢測，他笑說：「我鼻哥已經有銅牆鐵壁，慣咗啦，每次做檢測，我會同幫我探鼻嗰個人講『隊入啲隊入啲』，我得嘅，我由開頭抗拒，到懂得享受，人生中享受撩鼻，第時撩鼻更加狂熱。」

（即時娛樂）