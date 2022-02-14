麻利稱商台DJ Oscar用驗孕棒做檢測 AK信以為真爆笑話 (20:35)

商台DJ麻利今午在Instagram分享一件事，事緣她跟另一位DJ兼填詞人Oscar Lee近日用Zoom開會，之後一齊隔空撩鼻做快速檢測，做檢測時他們影相分享結果，期間Oscar的檢測板款式，跟比較通用的品牌有少許分別，麻利還將她、Oscar及MIRROR副隊長江𤒹生（AK）的對話截圖公諸於世，AK先問到：「即係無事？」麻利覆AK：「佢有咗BB，用錯驗孕棒（檢測）。」Oscar亦放了可憐的emoji並留言：「隊咗入鼻…」

麻利在該Ig帖文寫道：「AK消失咗幾小時，佢應該都開緊會，但同時我都有諗過，吖，佢會唔會好熱烈咁周圍同人講：『Oscar用錯驗孕棒做檢測』呢件事呢？幾小時後佢（AK）出現返…然後…由晚上11點幾同凌晨1點幾之間，佢（AK）真係同會議中所有人講咗：『喂！Oscar用錯驗孕棒做檢測』！令人重新評估Oscar嘅智商！！實在太瘋狂了！最後送上佢拎住支非撩鼻棒棒嘅照片。究竟平時AK點睇Oscar嘅呢？會深信佢做出呢啲事？」

從麻利的對話截圖中則見Oscar留言：「所以而家人都以為我用驗孕棒嚟驗Covid？！吓！張日寬（AK在廣播劇角色名）你即刻同我澄清番。」AK再留言：「我會同佢哋講返，呢件事好痴線！」Oscar則寫道：「係人都知係講笑啦！！」

麻利接着留言：「令全世界都以為Oscar係一個巨大嘅白痴。」Oscar則回覆：「而巨大嘅白痴其實另有其人。你（AK）快啲去檢測，我驚你有腦霧。」AK在麻利的Ig搞笑留言：「我對你（Oscar）好大誤解。」

（即時娛樂）