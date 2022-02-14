翻唱《倒轉地球》爆紅 陶大宇無退休念頭 工作最緊要開心 (23:40)

被封「師奶殺手」的陶大宇入行超過30年，曾參與過不少劇集演出；其間，大宇跟無綫曾因合約問題兩度離巢，最後他轉戰內地發展，近年已減少電視演出，多參與商演活動，去年他憑着翻唱劉德華的《倒轉地球》，以招牌台風「水撥式揮手」及「獨特」歌喉，成為網民熱話，在中港兩地爆紅。對此，大宇形容是驚喜中的驚喜，沒想到此現象好像雪球般愈滾愈大，感激網友送他如此厚禮，讓他過了很特別的一年。除了人氣再度急升，工作量也大增，豬籠入水，大宇卻澄清沒有傳聞所說進帳了最少7位數；不過，最令他開心是多了一班90後、00後被他的唱腔與台風吸引，繼而翻看他演出的劇集，重新認識他，同時也喚起其一班死忠粉絲。

談到網民對他的「倒轉演出」有讚有彈，大宇坦言無論好與壞的評語也會接受，「做每件事都會有正和反，嘗試從中參考別人的意見」。至於有網民為他開設「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組」，大宇覺得很好笑，大讚網友創意無限，他亦買了一件T恤留念。對於坊間推出不少跟他有關的產品，大宇表示很欣賞網友的二次創作，用來搞笑無妨，但千萬不要用來呃錢，這樣他會不高興。大宇更稱關注組已成為他生活娛樂的一部分，若時間許可，他會「現身」跟網友互動。

雖然已踏入人生的收成期，但快將「登六」的大宇卻從未有退休念頭，他表示當需要退休時，身體自然會告訴自己「夠鐘」，他現時仍能應付，但工作心態跟以前不同，現在工作最緊要開心、舒服和適合他。問到今年的工作大計，大宇透露繼續中、港兩邊走，除了登台搵真銀外，香港也多了工作。拍劇方面，他自言抱開放態度，哪間電視台找他，只要適合都可以合作，亦不排除再返娘家無綫拍劇。對於很多網友戥他未攞過視帝感到遺憾，大宇稱效力無綫期間未有頒獎禮，不過觀眾有這想法他已很榮幸，「來日方長，希望將來有啦，哈哈！但其實並非大家所想般簡單，順其自然」。

大宇亦表示有留意新一輩演員，他很欣賞洪永城及余德丞。至於他現時可有心儀的女藝人想合作？他說沒所謂，最緊要合襯。

欲知專訪詳情，請留意明日（2月15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）