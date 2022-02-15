張藝謀自殘式工作令健康響警號 愛妻爆靠藥維持說話 (14:30)

71歲的著名導演張藝謀，近年工作沒停手，電影《懸崖之上》去年奪得金雞獎最佳導演﹑最佳男主角及最佳攝影，不過原來張藝謀的健康狀况出現問題，其妻陳婷昨天在微博撰長文，稱張藝謀的生活幾乎被工作填滿，飯也吃得少，有時為了開工而不睡覺，令她擔心張藝謀健康問題：「想了又想要不要發這一篇，實在憋心裏很久了。正如我開微博時所說，我願意跟大家分享我們的日常點滴，也願意讓大家了解生活中真實的我們，所以這一次我還是選擇了敞開心扉。」

陳婷表示不支持張藝謀做北京冬奧開幕和閉幕式總導演：「對不起我沒有那樣的大格局也不懂所謂的使命感，從一開始我就不支持他當冬奧開閉幕式總導演。08年的壓力與艱辛史無前例，一步步走來沒有人知道，他甚至開玩笑，如果搞砸了，咱全家就逃亡吧。這一次我說你忘了嗎？你要再來一遍嗎？他沒回答，我就知道一切又要重演了，並且還是在他七十古稀之年。」

陳婷續寫道：「把每一天都排滿，除了睡覺（有時甚至可以不睡，想起工作上的事可以半夜起來等天亮）；吃飯吃很少（覺得自己每天消耗得還不夠多）；在身體極度需要休息的時候，還要每天走5公里爆汗才罷休；節假日想一家人吃個飯，看他百忙之中抽時間趕回來，都覺得給他添麻煩，耽誤了時間又要拿休息去補...這種自殘式的工作節奏我實在看不下去，每一天都提心吊膽害怕他突然倒下，卻又無能為力。」

陳婷又指張藝謀臨近冬奧開幕儀式最後幾個月，要靠藥維持才能說出話：「西北人的固執你說你的，他做他的。完全沒有意識到自己是在用近乎瘋狂的工作強度，和極度不健康的生活方式消耗自己的生命。

臨近開幕式最後幾個月都是靠藥在維持才能說出話，連續幾天發高燒忽冷忽熱，蓋兩層被子白天工作量絲毫不減。成功背後的代價是什麼？是正常的生活，是休息的時間，是健康，是生命！.....我知道他不會就此止步，只是默默地希望孩子的爸爸可以健健康康陪伴我們很久很久。」

（即時娛樂）