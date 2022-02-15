煮‧野食｜被肥媽嫌唔夠Man 陸浩明落池摘睡蓮梗嗌「瀨嘢」 (15:31)

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮．野食》，昨晚（14日）播出第四集，肥媽與6號去到落馬洲「煮野食」。

今集兩人延續鬥嘴本色，肥媽投訴6號「成個女人咁」：「要做吓男人工作，要Man啲，成日喺度剃鬚同係咁補粉，成個女人咁，靚仔都話吖，但佢咁嘅樣喎，真係懷疑『新抱仔』隻眼有近視！」6號今次「Man起來」，他先是依照肥媽吩咐劈柴，汲取上次經驗，他今次出動「外掛」電鋸收集木柴，更學會執拾枯枝作燃料，這次起爐速度比以往有效率。

今集最艱辛的任務，是肥媽叫6號勇闖睡蓮池摘睡蓮梗。6號穿起防水褲，戰戰兢兢走入睡蓮池，他甫開始便深感不妙：「落到水第一個感覺，覺得係瀨嘢！」一步一驚心的6號，雙腳被水草纏住，水的深度更去到胸口，防水褲慘變「入水褲」；由於「災情」嚴重，最終連導演也「先行告退」，留下6號繼續獨自努力。

6號幾經辛苦摘了3棵睡蓮梗，返回岸上後，更急不及待將「防水褲」內的水倒出來，相當狼狽，6號事後直指「底褲都濕埋」，更爆笑的是，村民指其實可撐船到蓮塘，令到「白忙一場」的6號感崩潰，肥媽更踩多腳揶揄他：「蓮花池唔使落咁深，但佢貪心，咁多Jeans唔着，着條『攞嚟Jeans（攞嚟賤）』， 唔關我事吖大佬！」

（即時娛樂）