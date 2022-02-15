梅啟明對梅媽唔感恩 爆媽媽生活費每月25萬：佢只畀2萬我 (17:38)

梅啟明今天（15日）在北角街頭見傳媒，回應被梅媽覃美金登報脫離母子關係一事。提到梅啟明被爆欠債，經濟未必應付到打官司，他說：「冇錢，都有另一個做法，難道冇錢就死得咩？含冤就不可以，法律是否公正的？」問他覺得自己有沒有做錯？他咬牙切齒說：「我一定冇。」

期間他取出文件，指身上有另一單官司獲判勝數，但目前被拖欠幾十萬元，本來想向梅媽借錢周轉，但遭到拒絕，所以借貸幾萬元。

問他為何不聽梅媽說話？梅啟明說：「無理由歪曲件事都要聽。」講到梅艷芳透過信託基金供養梅媽，而梅媽多年來亦支持他，再問他有沒有感恩？他反駁：「她有幫，但我不感恩喎！你知不知呀，梅媽每個月生活費有25萬元，她只給2萬元我。」

對於被梅媽和老婆鬧大使及貪財，他續說：「我貪就一早貪啦！每個月得2萬元，你估我殘廢㗎，我有工作，做地盤、裝修，現在仲有做散工，得2萬元可以做乜？我要供養仔女。」

有指他欠債仍包二奶，他繼續否認：「太敏感啦！不是呢回事，我那有本事包二奶？我不夠開支，個女朋友是幫我，大家點講我不介意，最緊要人心要正，個個都有女朋友㗎啦！（但你有老婆，還結識女朋友，會不會影響到小朋友心智？）冇，我小朋友冇問題喎，如果我老婆話要離婚，我無所謂。」

問到想不想跟梅媽修補關係，他說：「無所謂...有邊個不想吖？她不是有個金山等我去謀，我有手有腳，有乜問題，况且梅媽已停止每個月畀2萬元我啦！」

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（即時娛樂）