黃真真喜歡拍愛情片：因每次像自己談了一場戀愛 (00:38)

由黃真真執導，台灣男星劉以豪與內地女星娜扎主演的電影《不要忘記我愛你》，原定在情人節檔期與內地同步上映，可是本港受疫情影響，政府收緊防疫措施，當中包括戲院暫時關閉，上映未有期，令黃真真感無奈；不過，該片於內地開畫當天，單日收近5000萬元，打入新片票房三甲，成績不錯。

《不》片去年7月在成都開拍，黃真真在疫下仍冒險開戲，因覺得疫下更需要愛，故拍攝一部愛情片來治癒大家。她擅長拍愛情片，亦喜歡拍愛情片，因為每次就像自己談了一場戀愛，「我有個固定伴侶，生活很愜意，但也想尋回這種甜蜜感覺，在戲中想幾浪漫就拍幾浪漫，不是男友不浪漫，但我不可以控制他，要求他製造浪漫，叫他給我驚喜，製造浪漫就不是浪漫」。

與男友拍拖多年，黃真真卻無意結婚，覺得婚姻不適合她，又沒有生兒育女計劃。「不結婚要維持一段關係，這種感覺很正。雖然很多人會說沒有一紙婚書無安全感，但其實有亦不代表不會分開。我身邊有很多朋友，因疫情被迫困在一起，發現不適合而分手，亦有有問題的夫婦因朝夕相對，重新認識對方，打破隔膜而有轉機。疫情令我覺得要活在當下，以前我會定下很多目標，給自己很大壓力，現在最重要享受今天，將今天的問題盡量解決，因很多東西非自己能掌控」。

欲知專訪詳情，請留意今日（2月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）