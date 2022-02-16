周秀娜爭影后開心似發夢 王丹妮︰沒想到有2個提名 (17:11)

周秀娜、王丹妮、劉雅瑟分別憑電影《馬達‧蓮娜》、《梅艷芳》及《智齒》入圍《第四十屆香港電影金像獎》爭影后。

周秀娜表示能獲得提名已開心，兼覺得意義重大。她說︰「電影拍攝時候適逢疫情，近日香港疫情又爆發，很艱難，入圍消息令我的心情有點不同。剛巧我目前正在拍攝一場說我剛剛瞓醒的戲，我也想知是否未醒，仍在發夢呀！」

劉雅瑟則說：「我真的很感謝鄭保瑞導演將『王桃』這個角色交給我，從來沒有一個角色會讓我想在她的生命裏繼續下去。當初在拍《智齒》的時候，我就覺得，拍過《智齒》之後那怕沒有戲拍，我都覺得我的職業生涯沒有遺憾。因為我深知一個演員遇到一個好角色太難了。也是因為《智齒》，讓我更有信心做一名演員，激勵着我走到了現在。很感謝評委們的肯定，讓我入圍金像獎。至於會不會拿獎，就要看我的『王桃』有沒有那麽幸運了。不管怎樣，我都覺得《智齒》已經是命運給我的饋贈。接下來就順其自然，聽天由命吧。」

王丹妮同時獲提名角逐「最佳女主角」及「最佳新演員」。她說︰「首先非常感恩及多謝投票的各位，多謝金像獎可以讓我得到提名的機會。我很開心，沒想到有兩個提名。第一部電影已有最佳新人提名、最佳女主角提名，我從來沒想過。這部電影讓我學得很多，很感謝團隊、每一位工作人員、導演，所有一起生活了一段時間的同伴們。我覺得這個提名是有他們才有我，我會繼續努力，無論結果如何，我也很感恩。多謝觀眾們支持，多謝大家喜歡這部電影，喜歡我演這個角色，是一個很大的鼓勵。無論如何，我都會繼續努力，在演藝路上拍到更多好的電影讓大家看。」

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（即時娛樂）