古天樂憑《梅艷芳》入圍男配感榮幸 廖子妤角逐女配：多謝天上Ann姐 (17:28)

王丹妮（左）和廖子妤憑《梅艷芳》分別入圍最佳女主角及最佳女配角，王丹妮同時角逐最佳新演員獎。（資料圖片）

古天樂（古仔）和廖子妤憑電影《梅艷芳》分別角逐最佳男配角及最佳女配角。古仔說：「《梅艷芳》對我同好多人嚟講都係一部紀念梅姐，意義重大嘅電影，所以憑呢部電影獲提名最佳男配角，我感到特別開心同榮幸。另外真係希望喺大家同心協力下，香港疫情可以快啲緩和，各行各業都盡快回到正軌，祝大家身體健康。」

廖子妤則說：「真係非常、非常、非常之開心，要多謝《梅艷芳》所有台前幕後工作人員，多謝導演梁樂民先生，多謝安樂電影，多謝江老闆（江志強先生），多謝戲中所有對手，特別是王丹妮小姐，亦恭喜她有雙提名，多謝Terence，多謝在天上的Ann姐（梅愛芳），多謝梅姐（梅艷芳）、哥哥（張國榮），希望這部戲在金像獎有好好的成績，我希望同工作團隊可以著靚靚一齊行紅地氈。」

憑《濁水漂流》角逐「最佳新演員」及「最佳男配角」的柯煒林表示，戲中「木仔」一角對他來說相當重要，他興奮說：「又可以同豪哥（謝君豪）一齊提名男配角，對我嚟講已經好開心，可以參加呢個大型Party，希望到時疫情，喺情况許可下，參加呢個頒獎典禮，同埋加上今年入圍嘅新演員，都有主角同配角提名，證明我哋呢一代嘅演員好嘢，希望大家繼續支持香港電影，同埋繼續留意唔同嘅演員，Thank You。」

《濁水漂流》導演李駿碩獲提名新晉導演獎，他說：「5項演員提名好開心，希望今次能得獎，尤其係鎮宇哥（吳鎮宇）。」

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（即時娛樂）