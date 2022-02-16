Jer角逐最佳原創電影歌曲 硬撼謝霆鋒周國賢 (18:18)

謝霆鋒的《對峙》、周國賢和ToNick的《時間的初衷》，亦有份角逐「最佳原創電影歌曲」。（資料圖片）

MIRROR成員柳應廷（Jer）跟香港兒童合唱團合唱的《媽媽的神奇小子》電影主題曲《神奇之路》，獲提名今屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，Jer將硬撼周國賢與ToNick《一秒拳王》主題曲《時間的初衷》；Heyo、阿弗、劉敬雯、Jan Curious合唱《狂舞派3》主題曲《歡迎嚟到呢座城市》；謝霆鋒《怒火》主題曲《對峙》及黃衍仁《濁水漂流》同名主題曲。

Jer表示超級榮幸及開心：「蘇樺偉先生這位傳奇人物，絕對是香港人必須知道的故事，他奪金之路真的很不容易。另外很多謝導演Jimmy由《全民造星》已留意我；還有（吳）君如，她給機會予年輕歌手唱電影主題曲，這是一個很大的信任。」

至於「教主」盧瀚霆（Anson Lo）未能憑處男電影《假冒女團》入圍最佳新演員。

自編自導自演《一秒拳王》的ToNick主音趙善恆，對於該片主題曲《時間的初衷》入圍「最佳原創電影歌曲」，他說：「入到圍已經好開心，我諗呢一屆入圍名單裏面嘅每一個電影人都唔會當大家係對手，會當大家係戰友。感謝《一秒》嘅團隊，感謝每一位仍在努力嘅業界朋友，亦都感謝每一位守住每一秒嘅香港人。希望疫情快啲過去，戲院快啲開番，頂住！」

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（即時娛樂）