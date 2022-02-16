呂爵安獲邀參與台灣風雲榜演出 2‧26與邱鋒澤隔空對唱 (19:06)

《第17屆KKBOX台灣風雲榜》將於2月26日晚在台北流行音樂中心舉行，主辦單位今日宣布MIRROR成員呂爵安（Edan）將參與演出，以視像形式與邱鋒澤隔空對唱。

Edan與邱鋒澤去年合作推出雙語版本歌曲《一表人才》及《年青有為》。Edan的《一表人才》在KKBOX香港成為四星期冠軍歌，更打入KKBOX台灣2021粵語年度百大單曲TOP 15。適逢邱鋒澤以年度風雲歌手身分登台灣風雲榜舞台演出，主辦遂邀請Edan與邱鋒澤屆時隔空對唱。

Edan表示︰「很開心能跟鋒澤合唱，終於可以跟鋒澤同台表演，是一件很驚喜、很開心、很感動的事。」鋒澤則表示：「非常榮幸能跟Edan跨地合作，一定會很好玩！」

談及兩人相識的經過，Edan透露先是因為鋒澤的歌曲而認識他，加上自己是《娛樂百分百》狼人殺節目的粉絲，很喜歡鋒澤調皮綜藝的感覺，甚至覺得跟自己有點相似，同樣是玩的時候很投入又瘋狂，認真唱歌時又像是變成另一個人。Edan說︰「鋒澤唱歌很厲害，我曾翻唱過他的歌曲，沒想到他有留意到，還特地Inbox我給予支持。可以跟他合作，有小粉絲夢想成真的感覺。」

邱鋒澤讚Edan是很敬業、工作認真的人，性格幽默易相處，而且很有效率，大家像認識很久的朋友。Edan提到：「印象最深刻的是第一次跟鋒澤通電話時，聽到他本人聲音的感覺。他在節目上跟私底下的聲音和風格是一樣的，覺得他是個很真的人，而且十分隨和，我們也一拍即合，不需要有磨合的過程，大家也很努力付出令合唱成事，兩人感覺就像是認識很久的朋友一樣」。邱鋒澤期望與Edan再有機會一起寫新歌，望他日疫情好轉後能互相探望對方，Edan還希望能上對方的狼人殺節目一起玩。

（即時娛樂）