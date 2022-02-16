家族榮耀｜「甄芯」楊茜堯忍功了得 成功擊退第三者Mandy (19:33)

甄芯（楊茜堯飾）在昨晚播出的第7集句句有骨，終於擊退由劉悅（左圖）飾演的第三者Mandy。（大會提供）

無綫劇《家族榮耀》昨晚（15日）播出第7集，內容高潮迭起，馬耀祖（黃浩然飾）與第三者Mandy（劉悅飾）關係曝光後全城哄動，原本打算離婚的甄芯（楊茜堯飾）突然改變主意，與Marco（張智霖飾）重返馬家，並獲分配2%馬氏股份作為補償，條件是假若將來與耀祖離婚，甄芯必須將所持有股份賣回給馬氏。

眼看甄芯在馬家地位漸趨鞏固，Chloe（李彩華飾）與彩薇（熊黛林飾）相當眼紅，後者更耍手段讓耀祖私生女JoJo與奶奶劉愛歡（陳曼娜飾）碰面；另一邊廂，進擊的Mandy除了開記者會博取關注，更不時放風給傳媒，有感被「踩到上心口」的甄芯終登門驅趕Mandy，佔盡上風！

甄芯一來便着Mandy執包袱離港，傲慢的Mandy即囂張問道：「去法國定紐約先？」甄芯聞言冷笑說：「法文你識講咩？英文我估你除咗識嗌漢堡包，都唔識幾句喇呵？」甄芯繼續揶揄Mandy：「探監名單上面有你個名咩？你連探佢嘅資格都冇！」此時Mandy拿出女兒作擋箭牌反擊：「我要帶JoJo見佢嫲嫲！」

今回甄芯不但沒有被拋窒，反而氣定神閒說：「見咗咁又點呀？我今日代表馬家嚟，馬家只係在乎佢孫女，你對佢哋嚟講根本毫無價值。」

甄芯探監時遭老公耀祖怪責擅自決定將Mandy母女送走，此時甄芯爆Seed說：「你答應過我咩呀？全權交畀我處理吖嘛！你有冇諗過我感受，我要親自上門安排同面對佢㗎，你一手推我去做壞人嘅角色，我就一定會堅持到底。」一字一句均令耀祖無言以對。

甄芯在劇中示範作為名門少奶必具備條件—忍！無論是面對傳媒一再追訪、記者會上步步進逼的提問、2%股份轉讓合約條款、第三者的囂張、奶奶及老公希望她善待JoJo的自私要求等，她雖然有適度地提出質疑及反擊，但最後還是以大局為重，一一忍下來。對於網絡早已曝光的甄芯「黑化」傳聞，不少觀眾感不解，並認為甄芯必定被迫至絕路才會「忠變奸」。

（即時娛樂）