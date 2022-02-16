許鞍華《第一爐香》獲4項金像獎提名︰入圍名單好公道 (20:00)

許鞍華執導作品《第一爐香》於《第四十屆香港電影金像獎》中，獲「最佳攝影」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳原創電影音樂」共4項提名。許鞍華得知後表示︰「多謝金像獎大會，各個入圍名單都實至名歸，好公道！」

文念中首次執導的許鞍華紀錄片《好好拍電影》亦榮獲「最佳導演」及「新晉導演」兩項提名。文念中表示榮幸，同時呼籲港人多留意紀錄片。他說︰「今次獲得提名，我感到相當榮幸及興奮，多謝大家對《好好拍電影》的肯定。紀錄片好像是第一次獲得提名金像獎最佳導演，希望以後大家可以對不同類型題材的紀錄片有更多的鼓勵和支持。」

電影《狂舞派3》憑主題曲《歡迎嚟到呢座城市》獲提名「最佳原創電影歌曲」。主唱Heyo表示︰「得知歌曲能躋身今屆金像獎的『最佳原創電影歌曲』入圍名單，是多麼難得的事。鑑於疫情，今屆金像獎是首次將兩年內的香港電影共冶一爐，喜見《狂舞派3》團隊能於榜上有名，也多得黃修平導演的帶領，這次入圍有如本地Hip Hop與電影共建的里程碑，望我們再接再厲，再下一城！」

另一位主唱阿弗亦表示: 「收到提名肯定好開心，《狂舞派3》的朋友，多謝支持香港Hip Hop的朋友！」作曲人戴偉就藉此為香港打氣: 「香港電影加油，各行各業加油！希望所有嘢盡快開返晒！Keep Rolling！頂住！」填詞人陳心遙和應︰「希望留在這城市的人疫情下平安！」

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（即時娛樂）