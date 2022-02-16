《Ghost Doctor》孫娜恩靠自律練出纖腰 無鹽飲食踢走水腫 (22:44)

由Rain和金汎主演的韓劇《Ghost Doctor》，現正在「黃Viu煲劇平台」熱播中，劇中飾演實習醫生吳秀晶的孫娜恩，因為19吋腰圍而為人津津樂道，好身材令人艷羨。

被封為「孫女神」的娜恩早年曾在節目透露腰圍僅19吋，擁有美腿翹臀的她，為了維持美好身段，長年執行「無鹽飲食法」，藉此減少調味攝取及避免水腫；她也經常以番薯、沙律、水果取代米飯，既可增加飽腹感，又不會為身體帶來負擔。曾經飽受嬰兒肥困擾的她也教路，早晚飲用一杯排毒果汁，有助快速消腫，排走毒素；在運動方面，娜恩平日愛到健身室報到，也會練習普拉提和空中瑜伽，還會每天深蹲100次，有效燃燒脂肪、收緊臀部線條和鍛煉大腿肌肉。

減肥就是一場持久戰，娜恩受訪時曾透露自己偶有放縱：「最近吃過最好吃的食物是焗芝士通心粉，本來想吃完一整份，但卡路里太高了，所以和別人分來吃。」她直言要好身材全靠自律：「我比你們想像的要懶一些，（在家裏）反覆地吃和睡，再來就是運動。雖然我不喜歡運動，但是有義務、也有堅持運動的壓力，因為大家都很看好我的身材，所以有一種『我必須更努力去運動』的責任感。」

（即時娛樂）