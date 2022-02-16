內科朴院長｜羅美蘭捱過欠債後變搶手貨 李瑞鎮孖辮Look勁搞笑 (23:12)

由李瑞鎮主演的《內科朴院長》在「黃Viu煲劇平台」播映中，劇中飾演朴院長妻子「史莫琳」的羅美蘭，經常以誇張的浪漫打扮示人，搶眼程度絕不下於朴院長。現實中的羅美蘭是「喜劇匠人」，演技備受肯定！

不過這位最強綠葉的演藝之路並非想像般暢順，羅美蘭從韓國藝術大學話劇系畢業後便投身各大劇場，但當時話劇表演屬於小眾行業，收入並不穩定。她在2002年嫁給從事音像事業的丈夫，婚後對方生意失敗欠下巨債，羅美蘭也陷入事業低潮：「結婚後完全是事業的停滯期，從這裏搬走時，甚至沒有錢交電費，懷孕期間為了掙取生活費，我們便把不穿的衣服變賣，然後買點小菜吃。」

為了維持生計，羅美蘭在30歲轉投影視圈，並在2005年電影《親切的金子》嶄露頭角，此後她多擔任電視配角，卻憑着亮眼表現成為搶手貨！

向來以型佬形象示人的「最佳筍盤」李瑞鎮，因主演長篇劇《李祘》而人氣急升，就連拍攝綜藝時，也被稱為「朝鮮最帥的王」，皇帝形象深入人心。不過他為了人生首部喜劇《內科朴院長》而犧牲色相，不但「禿頭」演出，早前更以空氣瀏海加孖辮造型，化身女團成員，卻被笑指女裝扮相神撞樣Annabelle，形象爆笑。

李瑞鎮笑言曾覺得導演給錯劇本，不過他認為決定接拍便要去到盡，因此絕不介意放下偶像包袱，雖然有不少觀眾期待第2季，李瑞鎮坦言要視乎劇組意願，但他非常樂意再度扮演「朴院長」。

（即時娛樂）