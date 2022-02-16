霆鋒無緣爭金像獎影帝 霍汶希：不會影響他對電影的熱誠 (23:59)

85歲謝賢（四哥）憑《殺出個黃昏》在「第28屆香港電影評論學會大獎」獲選「最佳男演員」，他的兒子謝霆鋒則以《怒火》在「第13屆澳門國際電影節」奪得「最佳男主角」，故不少人期待他們兩父子於「第40屆香港電影金像獎」同場爭影帝。今天金像獎大會公布入圍名單，除了四哥有份爭影帝，林家棟分別憑《手捲煙》及《智齒》入圍，還有《媽媽的神奇小子》梁仲恆及《濁水漂流》吳鎮宇，霆鋒卻無緣角逐，令不少網民也戥他不值。

霆鋒經理人霍汶希（Mani）接受傳媒訪問時表示感意外及失望，因為霆鋒久未參與電影演出，片中的動作場面都是他親身上陣，看到對方的付出；不過，Mani明白獲獎是需要很多因素，安慰的是霆鋒得到網民的支持。問到霆鋒有否不開心，Mani指對方不會表現出來，雖然今次未能入圍爭影帝，但不會影響霆鋒對電影的熱誠及抱負。

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（即時娛樂）