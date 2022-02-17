ONE PROMISE成員天衡Anton確診 各自在家隔離 (14:07)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）與隊友王智德（Alton）合作的新歌日前（11號）拍MV，現場有逾100人參與拍攝，其後傳出有兩名工作人員確診新冠肺炎。繼當日有參與MV拍攝的C AllStar成員陳健安（On仔）宣布確診後，樂隊ONE PROMISE亦在社交平台表示成員Anton、天衡確診。

ONE PROMISE表示︰「最近疫情嚴重，我哋ONE PROMISE四個之中，Anton同天衡都不幸初步確診，依家大家都喺屋企各自隔離。收到各方好友嘅慰問，多謝你哋，大家唔使太擔心我哋，同時向所有前線嘅醫護人員講聲『辛苦晒，多謝你哋嘅付出！』加油！大家記得保重身體，多喝水，多吃生果，多做運動，多聽音樂。撐住，一定會過的。」

有份拍攝的Alton、麗英、Nowhere Boys先後在社交平台報平安。Alton留言︰「I am okay, stay safe, still GING.」麗英說︰「大家放心，我無事！多謝大家關心，同埋大家保重身體呀！」Nowhere Boys亦發文稱︰「報個平安先，我哋五個都OK冇問題！大家唔使擔心﹗」陳穎欣（Yanny）就透過經理人回覆：「得悉有工作人員確診，已經即時自行做快速檢測，結果呈陰性。」

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（即時娛樂）