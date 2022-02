ONE PROMISE成員天衡Anton確診 各自在家隔離 (14:07)

Nowhere Boys報平安。(Nowhere Boys Instagram圖片)

ONE PROMISE在社交平台表示成員Anton、天衡確診。(ONE PROMISE Instagram圖片)

next

MIRROR副隊長江𤒹生(AK)與隊友王智德(Alton)合作的新歌日前(11號)拍MV,現場有逾100人參與拍攝,其後傳出有兩名工作人員確診新冠肺炎。繼當日有參與MV拍攝的C AllStar成員陳健安(On仔)宣布確診後,樂隊ONE PROMISE亦在社交平台表示成員Anton、天衡確診。

ONE PROMISE表示︰「最近疫情嚴重,我哋ONE PROMISE四個之中,Anton同天衡都不幸初步確診,依家大家都喺屋企各自隔離。收到各方好友嘅慰問,多謝你哋,大家唔使太擔心我哋,同時向所有前線嘅醫護人員講聲『辛苦晒,多謝你哋嘅付出!』加油!大家記得保重身體,多喝水,多吃生果,多做運動,多聽音樂。撐住,一定會過的。」

有份拍攝的Alton、麗英、Nowhere Boys先後在社交平台報平安。Alton留言︰「I am okay, stay safe, still GING.」麗英說︰「大家放心,我無事!多謝大家關心,同埋大家保重身體呀!」Nowhere Boys亦發文稱︰「報個平安先,我哋五個都OK冇問題!大家唔使擔心﹗」陳穎欣(Yanny)就透過經理人回覆:「得悉有工作人員確診,已經即時自行做快速檢測,結果呈陰性。」

相關新聞:On仔@C AllStar確診新冠肺炎 目前居家隔離未入院

(即時娛樂)