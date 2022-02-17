姜濤柳應廷首登大銀幕 《阿媽有咗第二個》入圍大阪亞洲電影節 (16:54)

毛舜筠（毛姐）、姜濤、柳應廷（Jer）主演的彭秀慧執導電影《阿媽有咗第二個》，入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目。毛舜筠開心表示如打了強心針︰「很開心，特別在這個被疫情困擾得異常鬱悶的時候，聽到這個喜訊，令我精神立即為之一振！我希望所有觀眾都會喜歡《阿媽有咗第二個》，日後參與不同電影節，都能夠旗開得勝！」

姜濤與Jer首次拍電影，電影就獲邀參展國際級影展，兩人均非常雀躍。姜濤驚喜地說︰「很開心《阿媽有咗第二個》能夠入圍大阪亞洲電影節。這是我第一次拍電影，沒有想過第一次拍電影就可以入圍國際影展，我感到非常榮幸，亦希望日本觀眾可以從日文字幕版感受到我們用心的演出。請大家多多支持，感謝！」

Jer表示︰「這部是我和姜濤的第一部電影，我們投放了很多心血，好開心這部電影衝出香港，讓日本觀眾可以欣賞得到。作為新人，這部電影是個很好的學習機會，能夠入圍國際影展更是個Bonus，希望大家能藉此多加留意香港的新演員，讓香港演藝圈愈來愈百花齊放。我特別想多謝導演彭秀慧，她很用心地教導我們演戲。在演戲方面，我和姜濤資歷比較淺，她在事前的籌備工作上，花了很多心思協助我們投入角色，是個好好的導演。另外，毛姐也一直很用心地教導我，很開心可以跟不同前輩合作，同時辛苦了幕後一眾工作人員，將我們照顧周到，才令我們在幕前有最好的演出！」

彭秀慧說︰「當然是非常的開心！我對大阪亞洲電影節有特別的情感，第一部執導作品《29+1》亦有在這個電影節中奪得獎項。當時我專程飛到大阪參與盛會，更可以坐在戲院觀眾席上，看到配上日語字幕的《29+1》，那種感覺非常奇妙與畢生難忘，很開心當時獲得『觀客賞』（觀眾票選大獎）。今次再度入圍，我很感動，可說是回歸這個電影節，又有第二部執導作品交出來。很遺憾今年不能親身出席電影節，我不清楚日本觀眾對姜濤與Jer的認識程度有多深，但好肯定他們會認識毛姐，因為日本有很多香港電影的影迷。希望他們透過這部電影認識到香港新演員，也希望他們會喜歡這部有很多香港音樂的電影！」

除了《阿媽有咗第二個》，電影《梅艷芳》、《喜歡妳是妳》也入圍。

（即時娛樂）