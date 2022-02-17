周子揚揭分手時發現陳楨怡有新歡：對我們的感情非常遺憾 (16:45)

2020年港姐亞軍陳楨怡早前被爆一腳踏兩船，有圈外男友Andy，又跟周子揚發展地下情；後者向傳媒承認跟陳楨怡參選港姐前已拍拖，但女方不認愛，聲稱跟周子揚只是朋友關係。

及後周子揚再爆料稱陳楨怡在TVB「收兵」，包括林正峰、前天堂鳥成員Lincoln（許俊豪）、何超蓮前度黃俊豪，還有韓國模特兒與幕後人員。其後，陳楨怡在社交網為事件被拖落水的同事道歉，她寫道：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果。但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」

至於周子揚今天亦在社交網撰長文回應及交代事件，他表示前年7月跟陳楨怡相戀，更承認2人相戀時，女方確實有男朋友：「我們在三角關係的複雜情況下，我跟她繼續相戀，我仍然愛上了她；在2022年，當我們分手的時候，我仍然發現了她有另一個新的他。」

周子揚承認自己對陳楨怡忠情又癡情，但女方對他多情又忘情：「這是我們不公平的感情種下的禍根。你欺騙了我，你欺騙了你的家人，你也欺騙了你的公司。

對我們的感情，我感到非常遺憾，我們相戀甜蜜，但最終不能開花結果。雖然我已出盡全力，我確實已經盡力了。說真的，我還是比較喜歡你入行前的你，當時的你是最好。入行後的你，也是我的錯誤選擇。

原諒我也是一個敢愛敢恨的人，我是一個非常真性情的人。抱打不平，對錯分明，黑白是非分得很清楚，說話直接，追求真理的人。」

周子揚表示跟陳楨怡有過一段美好回憶，並會永遠在心中：「我不會不承認你，發生過的事情，就一定要勇敢去面對。希望接下來的日子，你要堅強地走下去，我們不要再互相傷害，畢竟我們曾經也相愛…我們的美好片段每次回想起來還是非常美好的，不會忘記。我不會再回應任何媒體報道，因為希望事情可以盡快平息過去，真心希望你越來越好，感恩曾經有你陪伴著我，祝福。」

（即時娛樂）