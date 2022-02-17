TVB娛樂新聞台幕後初步確診 即時停廠消毒 員工接受檢測 (18:18)

第五波新冠肺炎疫情非常嚴峻，無綫連日來均有台前幕後確診。繼《聲夢傳奇》潘靜文及曾與她同場主持兒童節目《Hands Up》的伍文生初步確診後，今（17日）再有一名娛樂新聞台國語台的幕後人員初步確診。娛樂新聞台立即停廠進行徹底消毒，所以員工不能返公司及需進行快速測試。

據知，由於娛樂新聞台已拍下存貨節目以備不時之需，今日停廠不會影響常規節目。周奕瑋在社交平台留言︰「各位小心，我都會小心。」他回覆傳媒時稱已進行檢測，結果為陰性。他表示這幾天也有開工，惟未曾與該名確診同事接觸，自己也沒有不適，會繼續小心防疫。主播吳紫韻表示收到停廠通知，公司會為返工同事提供快速測試。

另外，無綫企業傳訊部表示伍文生今早（17日）參與《Hands Up》節目錄影，進入錄影廠前進行病毒快速測試，初步結果呈陽性，伍文生即時向公司申報及取消一連串的拍攝工作。無綫展開接觸追蹤調查，初步估計感染源頭是他2月13日與另一主持潘靜文脫下口罩進食時感染，確實情况有待進一步醫學調查再作確定。無綫已即時安排曾參與節目製作人士及接觸者作快速測試，檢測結果全部呈陰性，相關工作地點及進食地方已完成深層清潔，並繼續與衛生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。

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（即時娛樂）