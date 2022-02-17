煮‧野食｜女友陳詩欣將亮相節目 陸浩明玩送花被爆好事近 (18:04)

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，前晚（15日）和昨晚（16日）播出的第5集及第6集，二人繼續在落馬洲「煮嘢食」。

6號延續黑仔王本色，他先是撐艇仔出海撈魚，靠撻肥媽朵獲漁民送上一條白鯽魚，可惜最終因漁網破了一個洞、眼白白看着鯽魚「走佬」，十分搞笑；直擊「走魚」過程的肥媽，笑到合不攏嘴。

繼第4集落睡蓮塘摘睡蓮梗「失守」，防水褲變「入水褲」，搞到底褲濕透後，6號再度「遭殃」，他「扮勁」打算單腳將荔枝木折開，豈料荔枝木堅硬無比，令其膝蓋受創，不時喊痛。

這對「母子檔」繼續互窒，6號看見有雀鳥飛過，口花花叫肥媽張開手扮「大鵬展翅」保護他，肥媽即反駁：「你當我係大麻鷹、大雞乸呀？」豈料6號不但沒收口，繼續笑肥媽：「你梗係唔係啦，你係大鵰！」肥媽聞言表現勞氣，作狀拿筷子打6號並說：「你係咪想死？」

除了口花花，6號更「嘴多多」借意想惜肥媽玉手，不勝其煩的肥媽只能扮「扯火」，務求阻止6號搞搞震：「你就嚟結婚喇！唔好咁鹹濕，連70歲都唔放過，成日博人懵！」言談間似暗示6號與女友陳詩欣好事近。據知這位「準新抱仔」陳詩欣，稍後亮相《煮‧野食》，6號玩「神秘獻花」為女友送上驚喜，未知屆時會否順道宣布婚訊呢？

（即時娛樂）