鄭中基為家人戒酒兼多做運動 Asha跟女演員演情侶勾戀愛回憶 (18:35)

鄭中基（Ronald）為銀行拍攝新一輯微電影，Ronald飾演「暖男爸爸」，演熱愛音樂的牙醫，同時亦是一位慈父，為即將到外國升學的女兒打點，見女兒為日後選科而苦惱，Ronald寄語她「Degree（學位）重要，但夢想更加重要」。Ronald像被這番說話敲醒了，思量人生的遺憾。

被問到拍攝時的情形，Ronald表示微電影中要為囡囡準備資料入大學，令他聯想到自己10歲女兒Emma，有感女兒成長得好快，拍攝微電影時好像預演，想到囡囡眨眼間長大，Ronald既開心又感不捨。他亦支持仔女將來到外國留學，可以去更多地方見識，擴闊眼界。會否陪他們一齊去？Ronald笑言到時要問子女是否願意讓他跟去。Ronald表示疫情結束後，一家人去外地旅行，他最希望可以帶仔女到以前在美國讀書地方遊覽，惜一直未有機會。

Ronald也為家人改變，就是戒酒和多做運動，同時他亦視重拾唱歌作歌是勇敢決定，「在旁人眼中可能是小事，但我重新作歌唱歌，是因為家人的鼓勵。之前一段日子因為拍戲而放下寫歌，但小朋友經常說爸爸的歌好好聽，令我再次燃起作歌唱歌的熱情」。

而緊接下星期推出另一輯微電影，由徐㴓喬（Asha）主演，Asha在片中與另一位女演員演同性情侶，2人關係甜蜜，Asha卻對2人的將來感到迷惘困惑。

微電影中不乏溫馨甜蜜畫面，如相擁、面貼面等，令Asha勾起戀愛時點滴，Asha表示：「因為是第一次跟女演員飾演情侶，大家都非常緊張。不過發現無論對手是男或是女，每當需要和對方深情對望時，都會掩飾不到自己的害羞。」

Asha希望日後有更多人關注跨性別人士面對的挑戰，因為察覺到這幾年大眾對跨性別人士的誤會仍有好多，所以覺得是時候發掘和分享更多關於他們的題材。

（即時娛樂）