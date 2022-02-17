盧慧敏願大家找到一起瘋狂的人 陳卓賢放閃︰我找到了 (20:01)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和女友盧慧敏（Amy Lo），因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》擦出愛火花。兩人自公開戀情以來，一直保持低調，但偶然也會放閃。

Amy Lo日前在社交平台留言︰「Hope we all stay crazy, without hurting people. Love insanely, feel insanely, sense insanely, live insanely.（希望我們都保持瘋狂，不傷人。瘋狂地愛，瘋狂地感覺，瘋狂地感覺，瘋狂地生活。）每個陰暗面都需要更多愛，很多時候看似可怕/壞心腸的舉動，背後都有著悲慘的故事，願這些故事令我們的瘋狂更善良天真，令我們更善良天真地瘋狂，並沒有讓這些故事把我們變成一個傷害性的存在，也願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人。」Ian留言放閃︰「I think I've found one.（我想我找到了一個）」

大批Ian粉絲留言「慶幸有善良的你愛着Ian」、「謝謝妳願意行入他深鎖的這個房」、「願你和他幸福快樂」、「Thank you for staying with Ian」、「好好找緊，要一直幸福」等。

（即時娛樂）