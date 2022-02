盧慧敏願大家找到一起瘋狂的人 陳卓賢放閃︰我找到了 (20:01)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)和女友盧慧敏(Amy Lo),因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》擦出愛火花。兩人自公開戀情以來,一直保持低調,但偶然也會放閃。

Amy Lo日前在社交平台留言︰「Hope we all stay crazy, without hurting people. Love insanely, feel insanely, sense insanely, live insanely.(希望我們都保持瘋狂,不傷人。瘋狂地愛,瘋狂地感覺,瘋狂地感覺,瘋狂地生活。)每個陰暗面都需要更多愛,很多時候看似可怕/壞心腸的舉動,背後都有著悲慘的故事,願這些故事令我們的瘋狂更善良天真,令我們更善良天真地瘋狂,並沒有讓這些故事把我們變成一個傷害性的存在,也願每一個人可以找到一個一起瘋狂,笑著世界瘋狂的人。」Ian留言放閃︰「I think I've found one.(我想我找到了一個)」

大批Ian粉絲留言「慶幸有善良的你愛着Ian」、「謝謝妳願意行入他深鎖的這個房」、「願你和他幸福快樂」、「Thank you for staying with Ian」、「好好找緊,要一直幸福」等。

(即時娛樂)