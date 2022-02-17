MIRROR成員Frankie檢測結果呈陰性 洪嘉豪報平安：多啲留喺屋企 (20:13)

Frankie和洪嘉豪（右圖）的檢測結果同樣呈陰性。（Ig圖片）

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）與隊友王智德（Alton）合作的新歌，日前（11號）拍MV，當天現場有逾百人參與拍攝，其後傳出有工作人員確診新冠肺炎。繼當日有參與MV拍攝的C AllStar成員陳健安（On仔）宣布確診後，樂隊ONE PROMISE亦在社交網表示成員Anton、天衡確診。

有份參與拍攝的另一位MIRROR成員陳瑞輝（Frankie），今晚（17日）在Instagram限時動態表示已做了快速檢測，結果呈陰性，Frankie寫道：「等多20分鐘都係無BB，安全呀！唔洗擔心，各位都take care！」

當天另一位男歌手洪嘉豪今晚亦在Ig報平安：「抱歉一直無回應因為檢測結果未出，而啱啱終於收到陰性msg了，大家無需擔心亦多謝關心，不過呢段時間我盡量都唔出街了，因為原來真係好可怕，所以今次想叫大家唔好及時行樂住，多啲留喺屋企，聽#及時行樂保佑你身體健康。」

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（即時娛樂）