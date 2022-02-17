《梅艷芳》入圍大阪亞洲電影節 王丹妮︰莫大的鼓勵 (20:34)

電影《梅艷芳》繼在昨天公布的《第四十屆香港電影金像獎》中獲得12項提名後，今日再收到入圍《第17屆大阪亞洲電影節》競賽項目的消息。

主角王丹妮興奮表示︰「非常榮幸電影《梅艷芳》入圍《第17屆大阪亞洲電影節》，再一次多謝整個團隊努力，並多謝監製江志強先生、Ivy Ho，最重要多謝梁樂民導演，更加要多謝梅艷芳。一部香港電影能夠吸引世界各地觀眾實在不容易，所以今次入圍是莫大的鼓勵，亦再一次多謝大家對這部電影支持及喜愛。身為演員，我覺得非常幸運，能夠接拍到這部有意義的電影，希望及祝福電影《梅艷芳》能夠走得更遠，繼續讓更多人認識香港這位傳奇天后梅艷芳的故事。」

導演梁樂民說︰「1980、1990年代香港樂壇深受日本流行文化影響，梅姐（梅艷芳）生前也不止一次透露自己非常喜愛日本。今次《梅艷芳》能入圍大阪亞洲電影節，對於我們製作團隊來說，真的非常鼓舞。希望日本觀眾朋友在重溫那個年代音樂的同時，也能跟我們一起懷緬這位香港女兒的非凡人生。」

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（即時娛樂）