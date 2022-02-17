陳嘉寶開心演活「極品港女」被網民鬧 恨拍洗髮水廣告 (22:25)

陳嘉寶坦言做演員不可以輸打贏要，就算不討好的角色也要演。（Ig圖片/鍾偉茵攝）

陳嘉寶（Anjaylia）有份演出的《IT狗》雖已播畢，但不少網民讚她演活「極品港女」Shirley一角，她也知自己的角色惹人討厭，不單止被網民怒罵，就連身邊朋友看完也嗌「想打她」，但她反而感到開心：「證明我演出成功，我過往都演討好角色，但做演員不可以輸打贏要，不討好的角色都要演，挑戰自己。」

談到她三年抱三很厲害，Anjaylia表示是計劃之內，因為她和家姐年齡相距10多年，小時候沒有人陪她玩，感覺很孤獨，現在見到大女Hosanna和二女Eliana一起耍樂，她們又疼惜妹妹Azaliah，可以一起陪伴成長感幸福。

她表示生B重量不重性別，故不會追仔並決定封肚，她說﹕「生不是問題，教育才是問題，她們年紀雖小，但我們已從講故事中，灌輸正確價值觀、訓練她們自理能力及要尊重所有人，包括工人姐姐。」

至於如何兼顧家庭與事業，她表示與老公已有共識，她在外工作的時候，老公就留家中。老公沒有意見？她說﹕「老公一直支持我工作，做自己喜歡的事情，我亦不想跟社會脫軌。」

Anjaylia透露有廣告商找她母女檔拍廣告，但她不想，希望小朋友正常成長，因為現在網絡發達，有人惡意抨擊小朋友，她會心痛；她自己則想拍洗髮水廣告，因小時候見偶像周慧敏拍過，對方擁有一把飄逸長髮，她才留長頭髮。

（即時娛樂）