唱作歌手吳林峰初步確診 現居家隔離 身體沒大礙  (23:57)

憑歌曲《樂壇已死》為人所認識的唱作歌手吳林峰初步確診，現時居家隔離，身體沒大礙，他今晚在社交平台報平安，「首先同大家都報個平安先。同埋都公布一聲，我暫時初步確診，身體無咩大礙，最主要都係鼻塞同埋喉嚨痛/乾咳為主，現正居家隔離當中，都想同大家分享一下情況。有留意我ig嘅各位都知道係前幾日開始我就有唔舒服，喉嚨痛，鼻塞嘅情況，個人好攰不過就無發燒；為安全起見，跟住兩日我都係屋企休息，同時我都有keep住每日做快速測試，而測試結果都係『陰性』。因為測試都呈陰性嘅情況下，我自己覺得身體相對無咩特別唔舒服就決定左星期二返Studio復工同埋星期三去睇一睇醫生，而呢兩日我都係有做測試，而兩次結果都係陰性。直到今日再做快速測試嘅時候，發現呈『陽性』，為確保安全，30分鐘之後我重複做多一次快速測試，而結果都係相同。當下我立即決定居家隔離，避免同人接觸。同時我都聯絡左係呢幾日我見過嘅所有相關人士，為此都同大家講聲抱歉。最後，無論中與否，希望大家都好好注意自己嘅身體，做好防疫！亦都想同每一位喺前線嘅醫護人員講聲加油！大家要撐住！！！依家離開下IG/FB社交平台，休息下自己身體，練下FIFA，寫下歌！好翻再同大家報平安！」吳林峰不忘向他欠歌債的朋友致歉，表示痊癒後，不瞓覺趕歌給大家。許廷鏗、呂爵安等也留言送祝福。

（即時娛樂）