Robynn新歌《時光樹》匯聚三地音樂人創作 林一峰填出愛的歌詞 (23:40)

葉晴晴（Robynn）近日推出第2首粵語歌《時光樹》，可是因疫情關係，大部分宣傳活動要暫停，只好用「遙距方式」宣傳新歌，主攻網絡。早前Robynn冒寒拍攝MV，為表達水面如一面鏡，反映她昔日感受母愛，到現在她對女兒付出的愛，角色轉換的心境，不惜捱冷落水拍攝，表面輕鬆自若，上水一刻卻凍到震，她卻說最緊要拍得靚、效果好，被大家笑她愛靚不愛命。

《時光樹》是Robynn在4年多前於一個Writing Camp與兩位她很欣賞的作曲人，來自台灣的游政豪及內地的潘鵬展，3人跨越地域聯手創作，起初考慮將作品賣給其他歌手，不過她對這首歌的音樂情有獨鍾，但未找到適合的詞填上，故一直保留着；及後，她在疫症爆發前去了緬甸探望好友林一峰，對方一聽到這首歌便一口答應為她填詞，透過他賦有詩意的詞彙，像為Robynn透過歌詞記錄人生。Robynn說：「母親這角色令我重新認識愛，照顧嬰兒時也彷彿像在時光鏡中回望看到最當初的自己，以及照顧過自己的人。我一直對這首曲念念不忘，感恩終於有機會推出，或許是上天希望我能在對的時間點，推出這一首用時間回望愛的歌曲。」她更多謝老友林一峰送了這份禮物給她，寫出她一個好私人，又是很多人對做女兒到做人母親的感覺。

Robynn自言現在對她來說，最重要是人，多過要做一些創舉，像《時光樹》這首歌在她心中就如一件「藝術品」，是結合過去回憶與傳承未來的一個連結作品，「我希望大家聽《時光樹》的時候，可以回想到每個人自己的成長歷程，都是因為有個人很愛你、照顧你，才做到今日的自己，到不同階段就要去照顧另一個人，這就是最重要的意義，而不是追求成就」。

（即時娛樂）