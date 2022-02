next

古巨基一向畫功了得,日前他應公司要求「虎年畫虎仔」時,竟然繪畫出MIRROR的老虎仔、成員邱傲然(Tiger)的肖像畫。基仔在社交平台分享其畫作,留言︰「早幾日枉阿姐短訊我。枉阿姐:古生,唔知你方唔方便畫幅畫呢?我哋想請冤枉娛樂各位Artist 都一齊畫下Tiger。我:好呀冇問題呀。第二日,畫好喇。我真係好鍾意畫畫,虎年畫虎仔。」Tiger看過其肖像畫後非常驚喜︰「Oh my god﹗Thank you so much﹗」

(即時娛樂)