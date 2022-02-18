曾樂彤懶理是非︰澄清只會為八卦者提供更多材料 (16:19)

曾樂彤推出新歌《一決高下》，邀請鍾說合作為歌曲填詞，寫出自己的真實感受。曾樂彤透露填詞時已想好故事，然後加入鍾說以往一些作品中的趣怪風格。她說︰「鍾說將辦公室寫成一個文武之地，滿天飛的謠言如兵器和怪蚊，令人很想笑；寫同事暗暗形容自己『一收工見不到髮尾』，很有漫畫式的誇張喜感。」

曾樂彤認為無論在職場或生活上面對八卦是非時要裝成若無其事，令人非常氣結。她說︰「你只可以調整心態去處理事件，我也漸漸明白，執著於澄清回應，只會為八卦的人提供更多材料去無的放矢，不如將時間和心力用在更值得的地方。這首歌幾似我想形容的狀態，再配上有趣的曲風，完成後的效果是一個幾得意的對比，歌詞也有少許想法。」

曾樂彤在MV中飾演辦公室女郎，被同事說三道四時仍可以調整心態反擊。她拍攝文青風客廳場景時以一身高貴優雅打扮現身，顯得格格不入。曾樂彤解釋︰「正如這首歌想表達的意思，我的衣著雖然在別人眼中很怪，但怪其實非壞事。」MV加插跳舞環節，曾樂彤雖然幾年前已嘗試過跳舞，今次再跳仍感覺新鮮。她說︰「以往嘗試的舞蹈有較強爆發力，我自覺駕馭不來，今次的舞蹈較女性化，較容易掌握。」

（即時娛樂）