謝安琪拍《愛情值日生》MV 張繼聰亂入跟ERROR爭女仔 (21:43)

男團ERROR今日2月18日推出新歌《愛情值日生》，MV請來張繼聰與謝安琪夫婦參演。《愛情值日生》歌詞貫徹ERROR搞鬼作風，講述4子輪流討好一位女生，但大家卻毫不介意，更相處融洽一起去唱K，編曲上也做出這種溫馨和諧感覺。

MV延續歌詞概念，以2000年代作為背景，肥仔（梁業）變身當年台灣劇集主角帥哥，阿Dee（何啟華）如韓劇《藍色生死戀》的Oppa，吳保錡是香港MK仔，193（郭嘉駿）則成為日系電車男，4個人明知跟同一個女仔拍拖，但不介意，更一人負責一日，盡力冧對方。不過4個人只負責星期一至四，星期五、六、日4子都聯絡不上女方，到MV尾聲揭盅，發現原來有第5人包辦星期五、六、日。早前網民競猜誰扮演這位女生，原來女主角是謝安琪，而第5人由張繼聰客串。這次張繼聰與謝安琪夫婦首次同框拍MV，ERROR感到十分榮幸，得到二人獻出他們的第一次。

為營造2000年代的氛圍，《愛情值日生》MV除在可以代表當年拍拖勝地的商場及機舖拍攝外，畫面出現的電話、CD機、家用遊戲機、雜誌、小食等，都令整個畫面充斥著千禧世代的戀愛氣味。而ERROR、謝安琪及張繼聰的造型，也突顯當年的潮流，入型入格。

（即時娛樂）