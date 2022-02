虞茱迪離世｜馬詩慧不捨 琦琦：難忘她樂天性格爽朗笑聲 (22:29)

代理時尚品牌多年的虞茱迪(Judy)日前離世,其家人和同事已低調辦理喪事。Judy生前人緣甚佳,好友時裝設計師文麗賢、琦琦與丈夫任達華、馬詩慧等,對痛失好友分別在社交網站發文悼念。文麗賢在社交網分享多張跟Judy合照,形容送別好友最後一程後心情沉重,寫道:「My dear old friend Judy Yu,我們不會忘記你恆常的關愛,和我們一起分享過的歡樂時光。Miss you so much!May you rest in peace in God's arms.」

琦琦接受《明報》電話訪問透露,因疫情關係大家近期少見面,最後一次與Judy電話聯絡是去年聖誕節,大家傾狗仔經又互相問候。料不到事隔兩個月卻接到對方家人通知噩耗,琦琦感到突然和非常難過,在重溫舊照時勾起不少昔日回憶。她說:「我和老公都好難接受和相信Judy已離開,希望她一路走好。她的樂天性格、熱心助人和爽朗笑聲,永遠留在我心中!最記得當年大家在米蘭公幹時巧遇,Judy帶我食地道意式農家菜和特色甜品,一試難忘。還有她當年開餐廳,向來不愛吃魚的我在懷孕時,卻愛上她餐廳特製的鮮魚餃子,一星期食幾次,大家最喜歡傾食經。」

馬詩慧與Judy相識10多年,大讚對方是位和藹可親、樂於助人和願意分享的好長輩,當收到好友離世消息即嚇呆及感難過。她不捨說:「對上一次跟她通訊是去年11月,才幾個月很難想像她已經離開。Judy向來很注重養生之道,又喜歡周圍試美食。」她感慨:「只證明個天要你走,便擋也擋不住,所以大家要好好保重身體。」

