虞茱迪離世｜馬詩慧不捨 琦琦：難忘她樂天性格爽朗笑聲 (22:29)

代理時尚品牌多年的虞茱迪（Judy）日前離世，其家人和同事已低調辦理喪事。Judy生前人緣甚佳，好友時裝設計師文麗賢、琦琦與丈夫任達華、馬詩慧等，對痛失好友分別在社交網站發文悼念。文麗賢在社交網分享多張跟Judy合照，形容送別好友最後一程後心情沉重，寫道：「My dear old friend Judy Yu，我們不會忘記你恆常的關愛，和我們一起分享過的歡樂時光。Miss you so much！May you rest in peace in God's arms.」

琦琦接受《明報》電話訪問透露，因疫情關係大家近期少見面，最後一次與Judy電話聯絡是去年聖誕節，大家傾狗仔經又互相問候。料不到事隔兩個月卻接到對方家人通知噩耗，琦琦感到突然和非常難過，在重溫舊照時勾起不少昔日回憶。她說：「我和老公都好難接受和相信Judy已離開，希望她一路走好。她的樂天性格、熱心助人和爽朗笑聲，永遠留在我心中！最記得當年大家在米蘭公幹時巧遇，Judy帶我食地道意式農家菜和特色甜品，一試難忘。還有她當年開餐廳，向來不愛吃魚的我在懷孕時，卻愛上她餐廳特製的鮮魚餃子，一星期食幾次，大家最喜歡傾食經。」

馬詩慧與Judy相識10多年，大讚對方是位和藹可親、樂於助人和願意分享的好長輩，當收到好友離世消息即嚇呆及感難過。她不捨說：「對上一次跟她通訊是去年11月，才幾個月很難想像她已經離開。Judy向來很注重養生之道，又喜歡周圍試美食。」她感慨：「只證明個天要你走，便擋也擋不住，所以大家要好好保重身體。」

（即時娛樂）