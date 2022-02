沈殿霞逝世14周年 鄭欣宜盼找到另一個不離棄自己的人 (16:15)

next

今天(2月19日)是「肥姐」沈殿霞逝世14年的日子,女兒鄭欣宜(Joyce)在社交平台上載小時候被母親攬實的照片,回憶自己小時候很頑皮,經常嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定,但每當肥姐以嚴厲眼神望住她,或加上大喝一聲「鄭欣宜」,她就會即時靜下來。

欣宜說︰「當我最曳最曳,例如『蝦』婆婆,或者突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人或者講大話時...佢真係會兜巴星我。然後佢就會叫我跪喺地下掹住耳仔。最搞笑係,俾佢打完,我梗係會喊啦~佢就會叫我『唔准喊!』吓!所以喺我又掙扎緊想喊但又唔准喊...又反思點解我會俾佢打俾佢鬧,自己做錯啲乜嘢...當我開始感到內疚時真係諗得通了,佢一定會叫我『過嚟,錫番』。然後我就會好似隻小胖羊走到佢身邊,貼住佢。佢就會攬住我,好聲好氣同我解釋我錯喺邊度。佢會同我解釋...其實打我佢仲痛過我。」

肥姐離世14年,欣宜今年亦已35歲,她坦言人愈大就愈珍惜母親的那種不離不棄︰「無論我有多壞,無論我令佢多失望,到最終佢都會叫我『過嚟』然後錫番我。如果我搵到一個...同樣對我不離不棄...當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候...當我唔覺意發洩我嘅脾氣喺別人身上、突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人(yes, i still do this often)、當我唔知點處理問題然而瞞騙世界進入報喜不報憂的狀態嘅時候...都能接受我嘅好與壞,在任何情況的最終都會叫我『過嚟,錫番』嘅人...就好囉。我仍會等。」

