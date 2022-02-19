七仙羽出招 教郭偉亮代表環球唱片 搵商台CEO破冰 (19:29)

郭偉亮（Eric）早前推出新歌《等埋你》，由於歌詞「死死聲」，怕唱得多會影響運勢，甚至早死，因而找七仙羽（七師傅）指點迷津。七師傅冷靜回答︰「我唔擔心你會死，我知你死唔到㗎﹗你有冇檢查過身體呀？睇你隻耳都好長，冇咁快死嘅。而且生命嘅長短唔係在乎活咗幾長時間，有啲人行屍走肉，拖拉到80、90歲又有咩意思呢？你人生咁精彩，留低咁多作品，又咁靚仔咩都見識過，咁先係有意義！」

《等埋你》MV的畫面是由Eric和太太葉佩雯（Grace）的遊日片段組成。七師傅一見到Grace即說：「咁後生嘅，夠秤未呀？」Eric直言擔心自己比Grace早死，剩下對方會很痛苦，七師傅妙回：「你老婆咁靚一定有人要，會唔會幫佢提前搵定個男人先呀？退一步海闊天空，搵定先可以了咗件心事！」

談完自身運程，Eric向七師傅請教環球唱片何時與商台破冰？七師傅笑說：「佢哋鬧交當然係假㗎啦，私底下不知幾Friend，我都同佢哋食過飯。」她又提醒Eric：「商台CEO好靚女，你要去擦佢鞋嘛！」Eric反問：「即係我代環球去破冰？」師傅再反問：「破冰啫，有乜咁大不了？」

七師傅繼續教路，她說：「你去佢屋企敲吓門，著得性感啲，一絲不掛都冇問題，百無禁忌！你依家要商台播你隻歌嘛，最緊要目標清楚，擒賊先擒王！你入到去，我保證商台一定播你啲歌，佢唔播我幫你搞埋其他人。我會搞少爺占、再搞Donald，搞埋森美再搞小儀，入面啲DJ我逐個搞！」

（即時娛樂）