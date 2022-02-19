張名雅兩子先後發燒咳嗽 快速檢測結果不確定虛驚一場 (22:26)

前港姐冠軍張名雅婚後育有4歲長子Mario和3歲幼子Milo，平日親力親力照顧，特別在疫情嚴峻時期更減少外出，盡量留家抗疫。

張名雅今日在社交網分享個人經歷，透露兩名兒子日前先後出現發燒、咳嗽及喉嚨痛病徵，她與丈夫為兒子進行快速病毒測試。可惜檢測結果不確定，慶幸服用由家庭醫生處方的藥物後已退燒，身體正慢慢康復。

張名雅接受《明報》電話訪問，指由於自我檢測結果不確定，令他們虛驚一場。她說：「星期二開始，大仔Mario先發燒出現感冒病徵，隔一日細仔Milo也一樣。我們幫他們做測試，結果呈現一條線深色，一條好淺色，淺到不太容易看出，無法確定，懷疑是平日常聽到的假陽性。好彩有家庭醫生的退燒藥『看門口』，服藥後兩個仔都已退燒，現在回復精靈只是胃口麻麻。至於我、丈夫和家傭姐姐，每日都有做檢測，工人姐姐好乖，放假都留家不出街。」張名雅與丈夫已打齊3劑新冠疫苗，並打算為兩兒子預約打科興疫苗，但預約日期爆滿，預計最快3月底至4月初才可以打針。她承認與大部分家長心情一樣，對幼童打針仍處於掙扎中，視乎情況和詢問更多意見參考才作決定。

（即時娛樂）