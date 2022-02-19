數十歌手藝人獻唱《獅子山下 同心抗疫》 向全港醫護人員致敬 (22:29)
文章日期：2022年02月19日
本港第五波疫情嚴峻，無綫繼推出特備節目《爭分奪秒同抗疫》，為觀眾排解疑難，帶來最新防疫資訊外，並集合數十位歌手、藝人參與錄製抗疫歌曲《獅子山下 同心抗疫》，向全港醫護人員致敬，以表示支持他們為對抗疫情而服務香港市民的無私精神！MV今晚11時於《爭分奪秒同抗疫》特備節目中首播。
《獅子山下 同心抗疫》以顧嘉煇的原曲《獅子山下》為藍本，配以新譜歌詞，由盧永強創作，黃安弘編曲，伍仲衡監製，參與歌手及藝人包括：李克勤、鄺美雲、林子祥、 葉倩文、葉麗儀、肥媽、陳潔靈、蘇永康、梁漢文、林曉峰、謝天華、楊千嬅、汪明荃、薛家燕、陶大宇、吳岱融、黎耀祥、敖嘉年、陳展鵬、袁偉豪、李龍基、胡楓、楊立門、譚嘉儀、伍富橋、谷婭溦、鄭俊弘、糖妹、關楚耀、李日朗、周柏豪、連詩雅、鄭融、泳兒、曾樂彤、艾妮、胡鴻鈞、吳若希、張彥博、羅凱鈴、龔柯允、葉泓聲、關嘉敏、陳善渝、胡渭康、區瑞強、漢洋、方伊琪、蘇姗 、黑妹、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、文凱婷、林君蓮、林沚羿、蔡愷穎、孫漢霖、張馳豪、冼靖峰、何晉樂、林智樂、谷旻、侯慧寧、蘇煒喬、方樹樑、松岡李娜、Joe Junior、Sheryl 等。下周會有更多藝員、歌手陸續加入參與，以不同版本播出，團結全港市民同心抗疫！
《獅子山下 同心抗疫》
原曲：獅子山下
作詞：盧永強
編曲：黃安弘
監製：伍仲衡
危急 新冠兇險
難過 疫情滔天
我哋大家
在獅子山下竟遇見
不免