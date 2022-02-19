數十歌手藝人獻唱《獅子山下 同心抗疫》 向全港醫護人員致敬 (22:29)

本港第五波疫情嚴峻，無綫繼推出特備節目《爭分奪秒同抗疫》，為觀眾排解疑難，帶來最新防疫資訊外，並集合數十位歌手、藝人參與錄製抗疫歌曲《獅子山下 同心抗疫》，向全港醫護人員致敬，以表示支持他們為對抗疫情而服務香港市民的無私精神！MV今晚11時於《爭分奪秒同抗疫》特備節目中首播。

《獅子山下 同心抗疫》以顧嘉煇的原曲《獅子山下》為藍本，配以新譜歌詞，由盧永強創作，黃安弘編曲，伍仲衡監製，參與歌手及藝人包括：李克勤、鄺美雲、林子祥、 葉倩文、葉麗儀、肥媽、陳潔靈、蘇永康、梁漢文、林曉峰、謝天華、楊千嬅、汪明荃、薛家燕、陶大宇、吳岱融、黎耀祥、敖嘉年、陳展鵬、袁偉豪、李龍基、胡楓、楊立門、譚嘉儀、伍富橋、谷婭溦、鄭俊弘、糖妹、關楚耀、李日朗、周柏豪、連詩雅、鄭融、泳兒、曾樂彤、艾妮、胡鴻鈞、吳若希、張彥博、羅凱鈴、龔柯允、葉泓聲、關嘉敏、陳善渝、胡渭康、區瑞強、漢洋、方伊琪、蘇姗 、黑妹、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、文凱婷、林君蓮、林沚羿、蔡愷穎、孫漢霖、張馳豪、冼靖峰、何晉樂、林智樂、谷旻、侯慧寧、蘇煒喬、方樹樑、松岡李娜、Joe Junior、Sheryl 等。下周會有更多藝員、歌手陸續加入參與，以不同版本播出，團結全港市民同心抗疫！

《獅子山下 同心抗疫》

原曲：獅子山下

作詞：盧永強

編曲：黃安弘

監製：伍仲衡

危急 新冠兇險

難過 疫情滔天

我哋大家

在獅子山下竟遇見

不免

讓擔心天天增添

危險 需要擔當

無畏 未忘正念

致善慈悲

願指責怨恨不復見

請你一起同奉獻

這刻 感恩各區前線

至今 堅守每天

為他人 為家園

忘記了疲倦

誰不 深愛香港

唯有 共同抗疫

我哋齊心

在獅子山下相互勉

打勝 這一場疫戰

這刻 感恩各區前線

至今 堅守每天

為他人 為家園

忘記了疲倦

誰不 深愛香港

唯有 共同抗疫

我哋齊心

在獅子山下相互勉

取勝 這一場疫戰

（即時娛樂）