27歲張蔓姿跟孖生妹妹孖鋪：由阿媽個肚開始都一齊瞓 (22:20)

商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問叱咤樂壇生力軍女歌手金獎得主張蔓姿(Gigi) ，現年27歲的Gigi跟孖生妹妹張蔓莎姊妹情深，她透露現在跟妹妹仍是同牀「打孖鋪」，笑說：「由阿媽個肚入面開始，到依家我哋都係一齊瞓。」

兩人以演員身分入行，細孖張蔓莎拍ViuTV而被觀眾認識，Gigi沒有跟妹妹的成績作比較或妒忌。她稱讀書時妹妹的成績也比她好，英文又叻故自己也向妹妹請教。她笑說：「妹妹叻我應該感到開心，就算我唔叻但起碼有個妹，可以幫助我解決一些問題。妹妹就似另一部分的我，有人能夠陪伴一起學習，一起成長。我們的關係就像情人一樣，無所不談，彼此有大家支持是充滿着愛。」

Gigi在樂壇一眾女新人中脫穎而出成為叱咤樂壇生力軍女歌手金獎得主，頒獎禮後她獻唱《深夜浪漫》被批評，她說：「我有看批評，但沒有太大不開心，我了解自己仍有很大的進步空間，但《深夜浪漫》這首歌，在演繹上是講求一種mood，我認為自己是找到一種感覺去唱。大家對於唱功、歌曲的理解，每一個人都會主觀，就等於每一個人喜歡不同的顏色。在我角度，我是頗喜歡自己的唱法，但唱功上，我當然明白還有很大很大的進步空間。」

（即時娛樂）