「細龍生」鄭世豪做過7年禮儀先生 為圓歌手夢參加逾百個歌唱比賽 (13:47)

無綫劇《鐵拳英雄》昨晚（19日）播出2小時大結局，在劇中演畢易/步青原一角的鄭世豪，為了救春婆（雪妮飾）及宋大媽（梁舜燕飾），與奸角金耀龍（敖嘉年飾） 奮力一戰 ，混亂中青原意外將耀龍殺死，正當以為危機已解除，青原原來於打鬥期間中了刀傷，奄奄一息的他先苦笑向哥哥步青雲（陳展鵬飾）謂： 「英雄我真係唔配做，一做就出事。」再含淚問媽媽細鳳（元秋飾）： 「媽，我配唔配得上姓步呀？」 最終如願得到家人正評的青原，於母親懷中死去，細鳳姐哭得肝腸寸斷，場面動容。

在演藝圈打滾超過20年的鄭世豪，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，與主持潘盈慧大談入行多年的趣事以及心路歷程。

無綫訓練班出身的鄭世豪，當過7年禮儀先生，亦曾試過於同一套劇中，以不同身分出現，輾轉捱了16年，終於憑《愛・回家之開心速遞》中的「細龍生」一角彈出，但在樂觀積極的世豪眼中，他卻覺得所有經歷都是學習、而不是捱：「做路人甲乙對於我嚟講，係一個開心愉快幸福過程，因為唔使埋位時，可以攞住劇本，學習同觀摩前輩點樣演繹。我反而冇諗點解可以『捱』到，可能我自己人生都係咁，好多嘢都需要比別人付出更加多努力。點解我要比別人勤力多啲？因為我覺得自己唔係天生好演員。我好慶幸自己可以用咁長時間去學習，直到有今日小小嘅成績。」

世豪面對娛樂圈的高低起跌，亦會有氣餒時：「氣餒係每年都會有，當你由一句對白去到三句，你係成長緊吖嘛；但有時當你成長緊，好似當年《搜神傳》同《金石良緣》嘅監製，畀咗好好嘅角色我，但下一套劇可能又去番未必有對白嘅角色，去到呢啲位就會唔開心。」

談到辛酸史，世豪笑言曾擔任過「死屍」替身，更不幸地意外受傷，但他為了保持「專業」，竟堅持至完成拍攝才喊痛：「當時我闔埋眼瞓喺度，機位打平擺喺我隔籬，我每被拮一刀，我都要做反應抽搐嘅。咁把刀Suppose係會 Chok落我啲手指罅，當時個景同把刀都係木嚟嘅，咁Chok落嚟會有聲㗎嘛，但有一下突然冇聲喎，點解嘅呢？原來把刀Chok咗落我手臂度，好大力嘅！咁我係一個死屍嚟㗎嘛，我專業㗎嘛，當時我係冇出聲嘅，真係好痛，但我冇出聲繼續做戲。 （有沒有受傷？）受傷當然，但我都冇理，都繼續拍埋先，因為個廠景搭咗，所有嘢都Book晒。其實拍完嗰陣我隻手都已經唔郁得、腫晒，嗰日我連衫都除唔到，我都覺得自己嗰次好專業。」

憑演戲捱出頭來的世豪，心底裏最大夢想依然是當歌手。當年為了實踐歌手夢，世豪在1998年至2001年內，曾參加逾100個歌唱比賽，毅力驚人：「星期六、日、早午晚不斷係咁玩咯。（但最後不是因為歌唱比賽入行？）原來要用唱歌入行係好有難度嘅。當年我讀訓練班時，已經22歲，心境會順其自然啲，決定就咁順住條路去，梗有啲嘢到咗某啲時段，會有另一啲支線出現。」

世豪最終在2013年遇上《星夢傳奇》，幾經奮戰與鄭俊弘、陳明恩及姚兵殺入決賽，並奪得亞軍，節目還找到世豪當年得獎感言，及父母在台下開心拍手片段，世豪坦言即使過了這麼多年，當時的「毛管戙」感覺仍記憶猶新：「當時音樂響我已經毛管戙，流緊眼淚，好開心，真係自己辛苦咗咁多年嘅一個交代。」

（即時娛樂）