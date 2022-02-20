《鐵拳英雄》大結局｜元秋劉佩玥母女重逢 鄭世豪為救人慘死收場 (14:44)

元秋和劉佩玥繼《城寨英雄》後，在《鐵拳英雄》再遇；鄭世豪最後躺在媽媽懷中死去。（Ig圖片）

無綫劇《鐵拳英雄》昨晚（19日）播出2小時大結局，劇中不少角色都先後身亡，包括青原（鄭世豪飾）及安娜（王君馨飾）都未能倖免，就連男主角青雲（陳展鵬飾）最終也要死，未能與芊芊（唐詩詠飾）同偕白首。

另外，劉佩玥（Moon）在昨晚大結局終於出場，原來她的身分就是真正的「步青心」，亦即是劇中元秋的女兒和展鵬胞妹，Moon在社交網貼了和元秋合照，並留言：「Love U秋姐，繼《城寨英雄》後我們在《鐵拳英雄》再遇，好榮幸好開心，細鳳和青心母女團聚，團圓。」

在劇中演畢易/步青原一角的鄭世豪，為了救春婆（雪妮飾）及宋大媽（梁舜燕飾），與奸角金耀龍（敖嘉年飾） 奮力一戰 ，混亂中青原意外將耀龍殺死，正當以為危機已解除，青原原來於打鬥期間中了刀傷，最後他於母親細鳳姐（元秋飾）懷中死去，細鳳姐哭得肝腸寸斷，令人動容。

鄭世豪在社交網貼了劇照，並撰長文感謝觀眾支持，他寫道：「終於大結局了，真的可以衷心多謝劇組各台前幕後前輩們每一位，由一開始聽故事、試造型、拍攝期進行中每一個細節的幫忙教導提點，獲益良多，銘記於心。

超感謝監製 @jazz_boon（文偉鴻）賦予我一個心路歷程豐富的角色，此生無以為報，下一世繼續努力做個好人，努力學習進步，希望不會辜負你給予我又成長了一大步之恩。

收埋了 #畢易 #步青原 真正身分多時，一直沒透露任何劇情身分，真係幾難忍㗎，多謝秋姐（元秋）引領睇住我呢個衰仔的每一份感情。最後，生活唔容易，所以叫畢易。就將呢一份懷念用歌曲延續落去 #不易。#步家 再見。」

王君馨亦在Instagram貼了和展鵬﹑世豪及元秋合照：「#永遠想念你們 #我真正的家庭 #多謝你們給我的溫暖 #程安娜 #鐵拳英雄」；唐詩詠貼了多張劇照，其中一張是詩詠和「反串三嬌」陳展鵬﹑戴耀明及黃建東合照，3男的人妖造型「驚艷」，詩詠寫道：「其實芊芊好愛大家的，佢都唔想專打自己人㗎。」

（即時娛樂）